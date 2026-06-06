El zapallo mendocino fue protagonista de una jornada gastronómica en San Carlos

Valle de Uco es muy fuerte en la producción de zapallo.

En el marco de la Jornada Gastronómica realizada en el IES Valle de Uco , en La Consulta, San Carlos , el zapallo mendocino fue el gran protagonista de una propuesta que reunió gastronomía, producción e investigación. Allí, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria destacaron el trabajo que se viene realizando para desarrollar nuevas variedades y promover su incorporación en el sector productivo.

Uno de los participantes fue Ismael Gatica , investigador del programa de mejoramiento de zapallo del INTA, quien manifestó su satisfacción por el evento y la posibilidad de acercar al público los avances que se desarrollan en la Experimental La Consulta.

Gatica explicó que la jornada permitió dar a conocer distintas variedades desarrolladas por el organismo, tanto aquellas ya inscriptas como otras que aún se encuentran en etapa experimental.

"Es muy importante poder probar las distintas variedades que tiene el INTA, no solamente las más conocidas, sino también aquellas nuevas que se están desarrollando en la Experimental La Consulta", señaló. El investigador indicó que el principal objetivo es que estas alternativas ganen visibilidad y que los productores se animen a incorporarlas a sus esquemas productivos .

"Queremos que estas variedades se hagan conocidas y que los productores comiencen a trabajar con ellas para diversificar lo que vienen produciendo", afirmó.

El Valle de Uco, una región clave para el cultivo

El especialista destacó que el Valle de Uco es una de las zonas más importantes de Mendoza para la producción de zapallo. En ese sentido, explicó que actualmente las variedades más difundidas son el zapallo Inglés y el zapallo Anco, este último desarrollado e inscripto por el INTA La Consulta.

Si bien existen numerosas variedades disponibles, desde el organismo buscan ampliar las alternativas productivas y generar nuevas oportunidades para el sector.

Más allá del rendimiento: sabor y valor nutricional

Gatica también destacó la importancia de profundizar las investigaciones vinculadas a las propiedades nutricionales del zapallo y a sus características gastronómicas.

Según explicó, uno de los desafíos es impulsar variedades que no solo se destaquen por su rendimiento en el campo, sino también por su calidad nutricional y sabor.

"Siempre cuesta salir de lo que habitualmente demanda el mercado, pero justamente con estos eventos buscamos generar un cambio para que los consumidores descubran nuevos potenciales y le den más valor agregado al sabor", sostuvo.

Finalmente, remarcó que el objetivo es promover una producción más diversa, donde productores y consumidores puedan valorar otros atributos además de la productividad, fortaleciendo así el desarrollo de nuevas alternativas para la horticultura mendocina.