General Alvear inició una importante obra de renovación de redes de agua y cloacas

Ya están en marcha los trabajos de renovación integral de las redes de agua potable y cloacas en Avenida Alvear Oeste , una obra estratégica que busca modernizar la infraestructura sanitaria de General Alvear y mejorar la prestación de servicios para miles de vecinos.

La intervención beneficiará a más de 5.000 habitantes y contempla el reemplazo de 1.790 metros de cañerías de agua potable y 1.627 metros de redes cloacales , además de la renovación de conexiones domiciliarias, válvulas y bocas de registro.

Los trabajos son ejecutados por la UTE integrada por las empresas Blackshadow y Nihuil Construcciones .

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue la modificación de su esquema original de ejecución. Según explicó el intendente de General Alvear, Alejandro Molero , el plan inicial contemplaba una importante excavación en el centro de la avenida y un plazo estimado de entre 16 y 18 meses , situación que podía afectar la circulación y el movimiento comercial de la zona.

“Trabajamos junto a AySAM y la empresa para rediseñar la obra. Hoy los colectores se ejecutan sobre la zona de estacionamiento, lo que permitirá mantener habilitado el tránsito y minimizar el impacto sobre los comercios”, explicó Molero.

Trabajos por etapas y plazos más acotados en General Alvear

Las tareas comenzaron con trabajos de cateo en calles adyacentes a Avenida Alvear Oeste. El esquema de ejecución prevé avanzar por cuadras, con plazos estimados de entre siete y diez días por manzana, permitiendo una intervención progresiva y reduciendo las molestias para vecinos y comerciantes.

“Valió la pena modificar el proyecto para reducir los efectos negativos de una obra tan importante. Buscamos mejorar servicios que tienen más de 60 años de antigüedad y que hoy presentan problemas de funcionamiento”, sostuvo el jefe comunal.

Mejoras para una infraestructura con más de seis décadas

Desde el municipio señalaron que la renovación permitirá resolver distintos inconvenientes asociados al desgaste de las instalaciones existentes.

Entre los problemas detectados se encuentran hundimientos de calzada, deficiencias en la red cloacal y dificultades en la prestación de los servicios sanitarios, situaciones que se han vuelto cada vez más frecuentes debido a la antigüedad de las redes.

Alcance de la obra y reuniones con vecinos en General Alvear

La intervención no se limitará únicamente a Avenida Alvear Oeste, sino que también incluirá sectores de Avenida Alvear Este y otras arterias contempladas dentro del plan integral de renovación sanitaria.

En la noche del miércoles, autoridades municipales, representantes de AySAM y responsables de la empresa adjudicataria mantuvieron reuniones con comerciantes y frentistas para brindar detalles sobre el desarrollo de la obra y responder consultas vinculadas a su ejecución.

Una inversión pensada para las próximas décadas

Los trabajos forman parte de un programa destinado a fortalecer la infraestructura de agua potable y saneamiento en General Alvear.

Desde la comuna destacaron que el objetivo es garantizar una mayor capacidad de respuesta de los servicios para acompañar el crecimiento de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos durante las próximas décadas.