30 de julio de 2026
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San Rafael

Oasis Sur: la apuesta de San Rafael, Alvear y Malargüe para impulsar una agenda de desarrollo común

La Federación Territorial de Cámaras del Sur fue distinguida por la Legislatura. De qué se trata la iniciativa que reúne a San Rafael, Alvear y Malargüe.

San Rafael, Alvear y Malargüe fortalecen su integración con la Federación Territorial de Cámaras del Sur

San Rafael, Alvear y Malargüe fortalecen su integración con la Federación Territorial de Cámaras del Sur

Por Sitio Andino Economía

La Federación Territorial de Cámaras del Sur, integrada por las cámaras de Comercio de Malargüe, San Rafael y General Alvear, recibió la declaración de interés provincial por parte de la Legislatura de Mendoza. El reconocimiento busca fortalecer un espacio de articulación que promueve el desarrollo económico del sur mendocino sin afectar la autonomía de cada una de las instituciones que la conforman.

En diálogo con Noticiero Andino, el diputado provincial Carlos Ponce, impulsor del proyecto, destacó que la iniciativa representa una herramienta para consolidar una agenda regional.

"Tomamos la decisión de proponer esta declaración de interés provincial porque las tres cámaras están ofreciendo una herramienta que apuesta a la integración, la complementariedad económica, el desarrollo, la promoción y el turismo", sostuvo.

Diputado provincial Carlos Ponce, impulsor del proyecto.

Diputado provincial Carlos Ponce, impulsor del proyecto.

Una estrategia para fortalecer el Oasis Sur

La conformación de la Federación se enmarca en el desarrollo de la marca Oasis Sur, una estrategia impulsada por las tres cámaras junto a municipios e instituciones públicas y privadas. La propuesta apunta a integrar y posicionar el sur de Mendoza a partir de una planificación conjunta, el fortalecimiento de la producción regional, la infraestructura y la identidad del territorio.

En ese sentido, Ponce remarcó que permite proyectar una visión compartida para la región. "Oasis Sur nos da identidad y funciona como un paraguas para un territorio de 87.000 kilómetros cuadrados y apenas 350.000 habitantes", afirmó.

Además, el legislador destacó que la Federación no reemplaza el trabajo de las cámaras locales, sino que las potencia. "Estas herramientas no aniquilan la identidad de cada cámara ni de cada institución; al contrario, les dan fortaleza", expresó.

Una agenda común para el sur mendocino

Por su parte, el presidente de la Federación Territorial de Cámaras del Sur, Gabriel Brega, explicó que el nuevo espacio busca coordinar políticas y prioridades que exceden a cada departamento.

Gabriel Brega, el presidente de la Federación Territorial de Cámaras del Sur.

Gabriel Brega, el presidente de la Federación Territorial de Cámaras del Sur.

"La Federación, primero, nos ordena. También le hace muy bien al Estado que estemos coordinados y que trabajemos acciones en conjunto", señaló.

Brega aclaró que cada cámara mantendrá plena autonomía en la gestión de los temas propios de su departamento, mientras que la Federación concentrará su trabajo en los asuntos de alcance regional.

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