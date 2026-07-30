Se normalizó el servicio de agua tras trabajos en la planta Balloffet

En el marco de la obra de ampliación del Establecimiento Potabilizador de Agua Balloffet en San Rafael , durante el miércoles 29 de julio se llevaron adelante trabajos técnicos de infraestructura en la intersección de las calles Yensen y Los Filtros , en San Rafael.

Las tareas estuvieron a cargo de la empresa contratista y consistieron en la intervención de una cámara ubicada en ese sector, donde se colocó una compuerta destinada a vincular la nueva toma sobre el Río Diamante con el sistema actualmente en funcionamiento.

Para poder ejecutar las maniobras fue necesario interrumpir el ingreso de agua cruda a la planta durante un lapso aproximado de tres horas . Como consecuencia de los trabajos, se produjo una disminución en las reservas del Establecimiento Potabilizador Balloffet, situación que generó baja presión en el servicio de agua potable en algunas zonas de San Rafael.

Desde Aguas Mendocinas (AYSAM) explicaron a Noticiero Andino que la afectación estuvo directamente relacionada con las tareas de vinculación entre la nueva infraestructura y el sistema existente.

El servicio de agua quedó normalizado durante la madrugada

Luego de finalizadas las maniobras y una vez recuperados los niveles de reserva de la planta, el suministro comenzó a restablecerse de manera progresiva. Durante la madrugada de este jueves 30 de julio, el servicio de agua potable quedó normalizado, según confirmó uno de los directores de AYSAM Juan Pablo Eraso a Noticiero Andino.

La intervención forma parte de las obras previstas para ampliar la capacidad del Establecimiento Potabilizador Balloffet y mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en San Rafael.