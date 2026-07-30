La Municipalidad de Mendoza construirá un bosque en homenaje a las víctimas del Festival Nova

La Municipalidad de Mendoza será escenario de un proyecto histórico y de fuerte contenido simbólico : la creación del primer Bosque KKL Nova fuera de Israel, un espacio de memoria activa que rendirá homenaje a las 417 personas asesinadas durante el ataque al Festival Nova, ocurrido el 7 de octubre de 2023 .

La iniciativa se concretará a partir de un convenio entre la Municipalidad de Mendoza y el Keren Kayemet LeIsrael. El espacio estará ubicado en el predio de Mitre y Las Cubas, frente a la Nave Cultural, y su inauguración está prevista para el 9 de octubre de 2026 .

El proyecto contempla la plantación progresiva de 417 árboles , uno por cada una de las víctimas del ataque. Bajo el lema “Memoria plantando futuro”, la propuesta busca transformar el dolor en vida y generar un lugar permanente de encuentro, reflexión y homenaje.

Cada árbol representará una historia, un nombre y una vida . Además de su valor conmemorativo, el bosque será concebido como un puente entre pueblos y un mensaje de paz, empatía y unión. “Estamos muy agradecidos con la Ciudad de Mendoza y orgullosos de poder llevar adelante este proyecto tan importante juntos. Honrar la memoria y homenajear a los que ya no están con un mensaje de paz y unión entre los pueblos, en un lugar público, verde y lleno de vida, es muy esperanzador”, expresó Jessica Souss, presidenta de KKL Argentina.

La campaña impulsada por la organización sostiene que “plantar también es recordar”, una consigna que sintetiza el espíritu de la iniciativa.

El Monumento Semilla será la obra central

El Bosque KKL Nova incluirá también la construcción del denominado Monumento Semilla, que estará a cargo del escultor Emiliano Sacco. La pieza formará parte de la reconocida serie “Semilla” del artista y será la tercera obra de este conjunto. Sacco ya visitó el lugar donde será instalada y recorrió el predio junto con integrantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano.

“Es una gran responsabilidad comunicar a través de una obra semejante mensaje”, afirmó el escultor. Sacco explicó que comenzó a interiorizarse en el proyecto y que encontró una fuerte conexión entre la propuesta y su propia historia familiar, vinculada al cultivo y crecimiento de árboles.

“Entender el concepto del bosque y su sentido de memoria activa coincidió de manera casi mágica con el lenguaje que vengo trabajando”, señaló.

Una obra integrada al paisaje

El monumento será realizado en metal mediante un sistema laminar que permitirá que, desde determinados ángulos, se integre casi por completo al entorno. “Me interesa generar espacios que estén y no estén, que la gente complete mentalmente la obra. Que no todo el mensaje sea explícito, sino que invite a imaginar y a reflexionar”, explicó Sacco.

La pieza tendrá una flor central inspirada en la Kalanit, símbolo vinculado a Israel, que será trabajada mediante una técnica artesanal de batido. La propuesta combinará herramientas tecnológicas con procedimientos tradicionales.

De esta manera, el Bosque KKL Nova se proyecta como algo más que un memorial. Será un espacio vivo dentro de la Ciudad de Mendoza, donde la memoria de las víctimas permanecerá presente y crecerá con cada árbol plantado.