14 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Sangre

Colecta de sangre en Tunuyán: cuándo, dónde y quiénes pueden donar

La campaña de colecta de sangre es organizada por el Municipio, el Centro Regional de Hemoterapia y otras instituciones del Valle de Uco.

Donación de sangre en el Valle de Uco.

Donación de sangre en el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo martes 17 de junio, de 9.30 a 13, se desarrollará una nueva jornada de donación de sangre en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, ubicado en Leandro N. Alem 745.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Municipio de Tunuyán, el Honorable Concejo Deliberante, el Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza y la Universidad Juan Agustín Maza, con el objetivo de promover la donación voluntaria, habitual y solidaria de sangre.

image

Un acto solidario que puede salvar vidas

Desde las instituciones organizadoras destacaron que donar sangre es una acción simple pero fundamental para garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos destinados a pacientes que atraviesan tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, accidentes o situaciones de emergencia.

Por este motivo, remarcaron la importancia de incorporar nuevos donantes y fortalecer una práctica solidaria que resulta indispensable para el sistema de salud.

Requisitos para donar sangre

Quienes deseen participar deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Presentar DNI o documento que acredite identidad.
  • Tener entre 16 y 65 años.
  • Pesar más de 50 kilogramos.
  • Gozar de buen estado de salud.

Además, se recomienda haber descansado adecuadamente la noche anterior y concurrir luego de un desayuno liviano.

image

Quiénes no podrán donar sangre

Desde la organización informaron que no podrán participar aquellas personas que:

  • Hayan padecido enfermedades transmisibles por sangre.
  • Consuman drogas ilegales.
  • Se hayan realizado tatuajes, perforaciones o cirugías durante los últimos seis meses.

Una invitación abierta a toda la comunidad de Tunuyán

Los organizadores subrayaron que cada donación representa una oportunidad concreta de ayudar a quienes más lo necesitan y remarcaron que una sola extracción puede beneficiar a varias personas.

Por ello, la convocatoria está dirigida a toda la comunidad de Tunuyán y del Valle de Uco, invitando a sumarse a una jornada solidaria que busca fortalecer las reservas de sangre y contribuir al cuidado de la salud colectiva.

Temas
Seguí leyendo

Una muestra que invita a cruzar los límites entre el sueño, la memoria y el misterio en Guaymallén

Denunció a su pareja y el caso terminó con un allanamiento, armas secuestradas y dos aprehendidos en General Alvear

Vuelven las Jornadas Deportivas de ESTIM, una tradición que sigue creciendo en Malargüe

Cómo funciona el Fondo Verde que convirtió a Ciudad en un modelo de sostenibilidad

Sucesiones, estafas y derechos: el programa gratuito que llega a los centros de jubilados

Estudiantes de General Alvear se destacaron con un proyecto ecológico premiado en el exterior

Liderazgo, estrategia y negocios: la propuesta que reunirá a referentes de Mendoza

¿Necesitás desconectar? Llega una experiencia gratuita de yoga y relajación en San Rafael

Lee además
crearon un espacio seguro para mujeres y la respuesta de la comunidad fue positiva

Crearon un "espacio seguro" para mujeres y la respuesta de la comunidad fue positiva
Renovación de redes de agua y cloacas en General Alvear.

Así será la transformación de la infraestructura sanitaria en pleno centro alvearense
LO QUE SE LEE AHORA
Renovación de redes de agua y cloacas en General Alvear.

Así será la transformación de la infraestructura sanitaria en pleno centro alvearense

Las Más Leídas

Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

Video: el intenso frente frío en Mendoza marcó el regreso de la nieve en Tunuyán

Mundial 2026 en vivo: la nutrida agenda de partidos para este domingo EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: la nutrida agenda de partidos para este domingo

El sitio de San Juan que está a solo 2 horas de Mendoza y es perfecto para visitar este finde largo

El sitio de San Juan que está a solo 2 horas de Mendoza y es perfecto para visitar este finde largo

Se mira y no se compra: las ventas en este Día del Padre sufrieron una caída

Smart TV, herramientas y relojes inteligentes: ofertas para el Día del Padre en Mendoza

Cuenta regresiva en Gran Hermano: los resultados que preocupan a un participante

Los números hablan: quién estaría a un paso de dejar Gran Hermano