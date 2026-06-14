Colecta de sangre en Tunuyán: cuándo, dónde y quiénes pueden donar

Donación de sangre en el Valle de Uco.

El próximo martes 17 de junio , de 9.30 a 13 , se desarrollará una nueva jornada de donación de sangre en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, ubicado en Leandro N. Alem 745 .

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Municipio de Tunuyán, el Honorable Concejo Deliberante, el Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza y la Universidad Juan Agustín Maza, con el objetivo de promover la donación voluntaria, habitual y solidaria de sangre.

Desde las instituciones organizadoras destacaron que donar sangre es una acción simple pero fundamental para garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos destinados a pacientes que atraviesan tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, accidentes o situaciones de emergencia.

Por este motivo, remarcaron la importancia de incorporar nuevos donantes y fortalecer una práctica solidaria que resulta indispensable para el sistema de salud.

Requisitos para donar sangre

Quienes deseen participar deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Presentar DNI o documento que acredite identidad.

o documento que acredite identidad. Tener entre 16 y 65 años .

. Pesar más de 50 kilogramos .

. Gozar de buen estado de salud.

Además, se recomienda haber descansado adecuadamente la noche anterior y concurrir luego de un desayuno liviano.

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Quiénes no podrán donar sangre

Desde la organización informaron que no podrán participar aquellas personas que:

Hayan padecido enfermedades transmisibles por sangre.

Consuman drogas ilegales.

Se hayan realizado tatuajes, perforaciones o cirugías durante los últimos seis meses.

Una invitación abierta a toda la comunidad de Tunuyán

Los organizadores subrayaron que cada donación representa una oportunidad concreta de ayudar a quienes más lo necesitan y remarcaron que una sola extracción puede beneficiar a varias personas.

Por ello, la convocatoria está dirigida a toda la comunidad de Tunuyán y del Valle de Uco, invitando a sumarse a una jornada solidaria que busca fortalecer las reservas de sangre y contribuir al cuidado de la salud colectiva.