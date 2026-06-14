Colecta de sangre en Tunuyán: cuándo, dónde y quiénes pueden donar

El próximo martes 17 de junio, de 9.30 a 13, se desarrollará una nueva jornada de donación de sangre en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, ubicado en Leandro N. Alem 745.
La campaña de colecta de sangre es organizada por el Municipio, el Centro Regional de Hemoterapia y otras instituciones del Valle de Uco.
El próximo martes 17 de junio, de 9.30 a 13, se desarrollará una nueva jornada de donación de sangre en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, ubicado en Leandro N. Alem 745.
La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Municipio de Tunuyán, el Honorable Concejo Deliberante, el Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza y la Universidad Juan Agustín Maza, con el objetivo de promover la donación voluntaria, habitual y solidaria de sangre.
Desde las instituciones organizadoras destacaron que donar sangre es una acción simple pero fundamental para garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos destinados a pacientes que atraviesan tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, accidentes o situaciones de emergencia.
Por este motivo, remarcaron la importancia de incorporar nuevos donantes y fortalecer una práctica solidaria que resulta indispensable para el sistema de salud.
Quienes deseen participar deberán cumplir con las siguientes condiciones:
Además, se recomienda haber descansado adecuadamente la noche anterior y concurrir luego de un desayuno liviano.
Desde la organización informaron que no podrán participar aquellas personas que:
Los organizadores subrayaron que cada donación representa una oportunidad concreta de ayudar a quienes más lo necesitan y remarcaron que una sola extracción puede beneficiar a varias personas.
Por ello, la convocatoria está dirigida a toda la comunidad de Tunuyán y del Valle de Uco, invitando a sumarse a una jornada solidaria que busca fortalecer las reservas de sangre y contribuir al cuidado de la salud colectiva.