La Municipalidad de Mendoza presenta una amplia agenda cultural para el fin de semana

La Municipalidad de Mendoza desplegará durante este fin de semana una amplia agenda cultural, con propuestas destinadas a públicos de todas las edades. Entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto , habrá teatro contemporáneo, comedias, música en vivo, artes visuales, cine, conversatorios históricos y una celebración dedicada al universo medieval.

Las actividades se desarrollarán en La Nave Cultural, el Teatro Quintanilla, el Teatro Mendoza, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), el Museo del Área Fundacional (MAF) y el Microcine Municipal .

La programación, impulsada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, busca acercar el arte y la cultura a la comunidad, con producciones locales y espectáculos de alcance nacional.

La programación teatral comenzará el viernes 7, a las 21.30, con dos propuestas simultáneas. En la Sala 2 se presentará “Damiens” , una obra interpretada y codirigida por Joaquín de Lucia junto a Eugenia Videla. En escena, un único cuerpo se transforma para representar a campesinos, reyes, amantes y fantasmas en una experiencia de gran potencia poética.

La entrada general tiene un valor de $15.000 y puede adquirirse a través de Entradaweb. En el mismo horario, la Sala 3 recibirá “Ángeles”, un thriller protagonizado por Camilo Barrozo y Cristian Bustos, dirigido por Máximo Bucci y producido por La Casa de Arriba Teatro.

La obra recorre la compleja relación entre dos hombres atrapados en un ambiente de tensión y emociones reprimidas. Las entradas cuestan $15.000.

El sábado 8, a las 21.30, Daniel Quiroga presentará en la Sala 2 “Cuentos infantiles para adultos”, un espectáculo que recupera personajes de relatos clásicos desde el humor, el absurdo y una mirada crítica.

La entrada general tiene un valor de $15.000 y se encuentra disponible en Entradaweb. El domingo 9, también a las 21.30, llegará “Luz y Compás”, una experiencia creada por Menjunje Artístico que combina música cinematográfica en vivo, teatro negro e ilusión ultravioleta.

La propuesta contará con un sistema de sonido envolvente y bandas sonoras inspiradas en producciones como Interstellar, Inception, The Last of Us y Justice League. Las entradas para el espectáculo, que se realizará en la Sala 2, cuestan $15.000.

Medievhalia III: una experiencia para viajar a la Edad Media

Uno de los principales atractivos del fin de semana será Medievhalia III – Celebración Medieval, que se realizará el sábado 8, de 12 a 20, en la Sala 1 y la explanada de la Nave Cultural.

La tercera edición del encuentro reunirá a músicos, recreadores históricos, artesanos y aficionados al universo medieval en una experiencia inmersiva para toda la familia.

Durante la jornada habrá feria de artesanos, combates medievales, conciertos de gaitas asturianas y música celta, arquería, soft combat, juegos de rol en vivo, concurso de vestimentas y propuestas gastronómicas inspiradas en la tradición europea.

La edición 2026 completará la trilogía de un festival que reúne a la comunidad apasionada por las culturas celtas, vikingas, normandas, germánicas y bretonas, además del universo de la fantasía medieval presente en la literatura, el cine, las series y los videojuegos.

La entrada general tiene un valor de $20.000 y puede adquirirse por Entradaweb.

Historia y folclore en el Teatro Quintanilla

El sábado 8, a las 21, el Teatro Quintanilla recibirá “El Inglés”, el reconocido unipersonal protagonizado por Guillermo Troncoso y escrito por Juan Carlos Gené.

Luego de una exitosa gira nacional, la obra regresará a Mendoza para abordar las Invasiones Inglesas de 1806 desde una mirada profundamente humana y reconstruir uno de los episodios centrales de la historia argentina.

Las entradas tienen un valor de $20.000.

El domingo 9, también a las 21, se presentará “Uniendo caminos”, un concierto del grupo Tándem Vocal, integrado por Juan Carlos Romero, Miriam Vicencio, Francisco “Pancho” Olivares y Ricardo Paredes.

El espectáculo propone un recorrido por la música folclórica argentina y latinoamericana, acompañado por músicos invitados. Las entradas cuestan $10.000 y pueden comprarse en Entradaweb.

Charly García y Campedrinos en el Teatro Mendoza

El Teatro Mendoza también será escenario de dos importantes conciertos.

El viernes 7, a las 21.30, se presentará “Superhéroes presenta: Charly infinito”, un homenaje a Charly García que recorrerá las diferentes etapas musicales del referente del rock nacional.

Las entradas generales cuestan $15.000 y se adquieren por Entradaweb.

El sábado 8, también a las 21.30, llegará Campedrinos con su espectáculo Mate y Folklore Tour.

El dúo se presentará luego de su participación en Cosquín 2026 y de realizar actuaciones internacionales, en un espectáculo dedicado a celebrar la música popular argentina.

Las entradas tienen valores de entre $30.000 y $50.000.

El MMAMM celebra su 59° aniversario

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza celebrará su 59° aniversario con una jornada especial de Museo Abierto, que se realizará el viernes 7, de 10 a 20.

El público podrá recorrer espacios que habitualmente están destinados al trabajo interno del museo y conocer el funcionamiento de sus diferentes áreas técnicas.

La actividad tendrá entrada gratuita.

Durante todo el fin de semana también podrá visitarse la exposición “Universo Monstriña en Mendoza – Monstriña itinerante”, de María Verónica Ramírez y con curaduría de Sabina Villagra.

La muestra combina ilustraciones y estaciones interactivas que invitan al público a participar activamente de la experiencia artística.

Podrá recorrerse el viernes, de 10 a 19, y el sábado y domingo, de 16 a 20, con ingreso gratuito.

Historia y memoria sanmartiniana en el MAF

El Museo del Área Fundacional inaugurará el ciclo “Conversaciones Sanmartinianas. Historia, Patrimonio y Memoria”.

El viernes 7 se desarrollarán dos aulas abiertas destinadas a establecimientos educativos, a las 10 y a las 15.

Más tarde, a las 19, la investigadora María Gabriela Vásquez ofrecerá la charla “Las olvidadas de la gesta independentista”, que propone reflexionar sobre el papel de las mujeres durante el proceso emancipador.

Todas las actividades serán con entrada gratuita.

Cine gratuito en el Microcine Municipal

El Microcine Municipal ofrecerá nuevas funciones gratuitas destinadas a diferentes públicos.

El viernes 7, a las 21, se proyectará “Alta tensión” , como parte del ciclo Terror en el terroir, dedicado al cine de terror francés.

, como parte del ciclo Terror en el terroir, dedicado al cine de terror francés. El sábado 8, a las 16, el ciclo “Los mayores van al cine” presentará la película Inseparables.

presentará la película Inseparables. Ese mismo día, a las 21, se proyectará “Mala praxis”, dentro del ciclo de estrenos nacionales.

Con propuestas para diferentes edades e intereses, la Ciudad de Mendoza invita a vecinos y turistas a disfrutar de un fin de semana en el que el arte, la música, la historia y el patrimonio serán protagonistas.