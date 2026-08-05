5 de agosto de 2026
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Muerte

La Policía investiga la muerte de una adolescente de 16 años en Tunuyán

La menor falleció tras descompensarse en un vivienda de Vista Flores. Por estas horas, investigan las circunstancias del hecho mientras esperan los resultados de las pericias.

La adolescente fue derivada al hospital Scaravelli, donde finalmente falleció.&nbsp;

La adolescente fue derivada al hospital Scaravelli, donde finalmente falleció. 

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

El departamento de Tunuyán atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de una adolescente de 16 años, ocurrida durante la noche del martes. La Justicia y la Policía investigan las circunstancias del hecho y una de las principales hipótesis apunta a una posible intoxicación, aunque los resultados de las pericias y estudios médicos serán determinantes para establecer qué ocurrió.

De acuerdo con información aportada por fuentes policiales, el episodio se registró en una vivienda del barrio Los Cerezos, en Vista Flores, donde la adolescente se encontraba junto a su pareja. En un momento, la joven manifestó un intenso dolor de cabeza, pidió un vaso de agua y, poco después, se descompensó.

El traslado al centro de salud

Ante la emergencia, un vecino decidió trasladar a la adolescente y a su pareja hasta el Centro de Salud de Vista Flores. Desde ese establecimiento solicitaron de inmediato una ambulancia al constatar que la menor había ingresado inconsciente y con baja saturación de oxígeno.

Según indicaron las mismas fuentes, el joven que la acompañaba también sufrió una descompensación, por lo que quedó en observación. En ese contexto, manifestó que ambos habían consumido un té y un sándwich de fiambre antes de que se produjera el episodio.

El inmueble quedó preservado para permitir el desarrollo de las diligencias investigativas. Imagen ilustrativa.

El inmueble quedó preservado para permitir el desarrollo de las diligencias investigativas. Imagen ilustrativa.

Debido a la gravedad de su estado de salud, la adolescente fue derivada al hospital Scaravelli, donde finalmente falleció. El médico interviniente diagnosticó paro cardiorrespiratorio. Mientras avanza la investigación, los investigadores sostienen que la principal línea de trabajo está vinculada a una presunta intoxicación, aunque aclararon que esa hipótesis deberá ser confirmada o descartada una vez que concluyan los estudios y las pericias ordenadas por la Justicia.

Pericias en la vivienda y acompañamiento a la familia

Por disposición del Ayudante Fiscal, personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Tunuyán, junto con Policía Científica y el equipo de Bombeos, realizó las tareas periciales en la vivienda donde ocurrió el hecho. El inmueble quedó preservado para permitir el desarrollo de las diligencias investigativas.

En paralelo, intervino el Equipo de Asistencia a la Víctima, que brindó contención y acompañamiento a los familiares de la adolescente durante este difícil momento.

*Con información periodística de Abigail Romo

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