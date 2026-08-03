Migraciones en Ceuta: aumentan las víctimas fatales y persiste la tensión fronteriza

La oleada migratoria en Ceuta continúa agravándose con el paso de las horas. Mientras las autoridades españolas elevaron a 88 la cifra de migrantes fallecidos tras el ingreso masivo registrado desde el jueves pasado, el Gobierno de Marruecos sostiene que solo pudo confirmar 11 muertes en su territorio.

Las autoridades de Ceuta informaron que el incremento en el número de víctimas se produjo a medida que avanzaban las tareas de búsqueda y recuperación de cuerpos. La mayoría de los fallecidos habría intentado llegar a nado hasta la Playa del Tarajal , donde las fuertes corrientes y las difíciles condiciones del cruce terminaron en una tragedia.

Como respuesta al flujo migratorio, las fuerzas de seguridad españolas reforzaron el control fronterizo con la instalación de una barrera marítima flotante de 500 metros frente a dicha playa. El objetivo es impedir nuevos ingresos irregulares desde territorio marroquí, en un operativo que también incluye un mayor despliegue policial y militar.

Desde el inicio de la crisis y hasta el fin de semana, España contabilizó más de 48.000 devoluciones de ciudadanos marroquíes. De acuerdo con el presidente de Ceuta , Juan Vivas , todavía permanecen en la ciudad unas 5.000 personas , cifra que representa una reducción considerable respecto del volumen inicial de ingresos.

La emergencia también puso bajo fuerte presión al sistema sanitario y forense. Según explicó el delegado del Gobierno español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, más de 1.000 personas recibieron atención médica desde que comenzó la crisis. Además, los servicios forenses trabajan al límite de su capacidad debido al aumento de víctimas, mientras que numerosos cuerpos fueron trasladados al antiguo Hospital Militar, ubicado a pocos kilómetros de la Playa del Tarajal.

Sin embargo, las cifras oficiales continúan siendo motivo de controversia. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos aseguró que el número real de fallecidos podría ascender a 130 personas y denunció la existencia de decenas de desaparecidos y numerosos heridos. La organización reclamó una investigación transparente para determinar el alcance de la tragedia.

Vecinos de Ceuta, España, registran el estado actual de las calles de su ciudad. pic.twitter.com/BpkyaDTszk — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) August 3, 2026

Por su parte, el Gobierno de Marruecos difundió su primer balance oficial y reconoció que unas 40.000 personas se dirigieron hacia la frontera de Ceuta y otras 1.135 hacia Melilla. El Ministerio del Interior marroquí confirmó la muerte de 11 personas: diez de ellas por ahogamiento y otra tras caer desde una zona rocosa entre la ciudad de Fnideq y Ceuta.

Las autoridades marroquíes indicaron además que continúan verificando las informaciones sobre las muertes ocurridas del lado español de la frontera y atribuyeron el éxodo a varios factores. Entre ellos mencionaron la desinformación en redes sociales, la acción de bandas dedicadas al tráfico de personas y la interpretación errónea de una sentencia española que, según sostienen, generó la falsa percepción de que era posible ingresar fácilmente al territorio europeo sin consecuencias.

En un comunicado oficial, el Ministerio del Interior de Marruecos afirmó que el país "seguirá siendo un socio fiable y responsable", al tiempo que reiteró su compromiso de fortalecer la cooperación y la coordinación internacional en materia migratoria. Mientras tanto, familiares de migrantes, organizaciones humanitarias y sectores políticos continúan reclamando mayor claridad sobre el número real de víctimas y el destino de las personas desaparecidas.