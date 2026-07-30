España confirma nueve muertos tras el ingreso masivo de migrantes a Ceuta

La ciudad española de Ceuta atraviesa una de las mayores crisis migratorias de los últimos años tras la llegada a nado de entre 1.500 y 2.000 migrantes desde Marruecos en apenas diez días. La presión sobre los servicios de acogida derivó en una emergencia humanitaria y social, mientras las autoridades confirmaron la muerte de nueve personas por ahogamiento durante los intentos de cruce.

El Gobierno de Ceuta declaró una " emergencia humanitaria y social " debido al inusual aumento de personas que intentaron ingresar a la ciudad autónoma por vía marítima . Con poco más de 83.000 habitantes , el enclave español vio superada su capacidad de respuesta ante la llegada constante de migrantes, muchos de ellos menores de edad .

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , aseguró que el Ejecutivo trabaja para restablecer la normalidad, movilizando recursos y coordinando acciones con Marruecos y organismos internacionales. En la misma línea, e l Ministerio del Interior atribuyó el incremento de los cruces a las redes de tráfico de personas y destacó la cooperación con las autoridades marroquíes para frenar las salidas irregulares.

Por su parte, el Ejecutivo ceutí reclamó cambios en la Ley de Extranjería , un mayor despliegue de efectivos de seguridad y el traslado de migrantes a otras comunidades autónomas para aliviar la presión sobre el sistema de acogida.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes…

#España y #Marruecos refuerzan la coordinación para hacer frente a los flujos migratorios y se comprometen a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en #Ceuta.



https://t.co/lU0KScK78T pic.twitter.com/ZzHAPP0dok — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 30, 2026

La situación también reavivó el debate sobre las devoluciones en frontera, luego de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo limitara la posibilidad de realizar expulsiones inmediatas a las personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla.

Nueve muertos por ahogamiento durante los cruces

En medio de la crisis migratoria, la Guardia Civil recuperó ocho cuerpos en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal, mientras que Salvamento Marítimo localizó una novena víctima. Las primeras investigaciones apuntan a que todos fallecieron por asfixia por inmersión mientras intentaban alcanzar la costa española a nado.

Los cuerpos fueron trasladados para la realización de las autopsias, aunque las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar con el paso de las horas. Con estas muertes, ya son 39 los migrantes hallados sin vida en las aguas de Ceuta en lo que va de 2026.

Mientras continúan las tareas de rescate y vigilancia, cientos de migrantes permanecen a la intemperie debido a la saturación de los centros de acogida. Las autoridades mantienen un amplio operativo para asistir a quienes logran llegar a la costa y evitar nuevas tragedias en una de las principales fronteras entre África y Europa.

Fuente: BBC