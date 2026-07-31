Crisis migratoria en Ceuta: Italia suspendió temporalmente el acuerdo Schengen con España

Este viernes , el Gobierno de Italia anunció la suspensión temporal de la aplicación del acuerdo de libre circulación Schengen con España como respuesta a la afluencia masiva de migrantes al enclave español de Ceuta desde Marruecos . Aunque la medida es temporal, implicará la reintroducción de controles para quienes viajen entre ambos países por vía aérea y marítima .

Luego de que la primera ministra italiana , Giorgia Meloni , propusiera este jueves suspender temporalmente la aplicación del acuerdo Schengen con España ante la llegada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta , la medida comenzó a regir este viernes.

Il Governo ha deciso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera. Si tratta di una misura straordinaria, adottata per tutelare la sicurezza nazionale… pic.twitter.com/bpszoG8soX

La decisión fue oficializada también por el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia , Antonio Tajani , quien aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la Unión Europea (UE) a trabajar de manera conjunta para afrontar la crisis migratoria.

"Es necesario trabajar juntos para evitar que flujos incontrolados de migrantes entren en el territorio de la UE, con todos los riesgos consecuentes y con la amenaza del terrorismo, que debe combatirse sin vacilaciones" , afirmó.

Aunque Italia no comparte una frontera terrestre con España, la medida responde, según el Gobierno de Meloni, a motivos de seguridad y afectará principalmente a quienes lleguen desde España por vía aérea y marítima. En ese marco, se reintroducirán controles de documentación en puertos y aeropuertos.

Il Ministero dell’Interno ha disposto il ripristino dei controlli delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. La decisione a seguito della riunione del Comitato Analisi sull’Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere che ho presieduto questa mattina al Viminale. Inoltre, a… pic.twitter.com/fC8FKbo9iz — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) July 31, 2026

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, adoptó esta decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras. Por el momento, el Gobierno no precisó cuánto tiempo permanecerán vigentes estos controles, aunque el anuncio inicial establece una duración de un mes.

Además, Piantedosi mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para coordinar el refuerzo de los controles en la frontera terrestre entre ambos países, con el objetivo de prevenir el cruce irregular de migrantes.

Fuente: NA.