31 de julio de 2026
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Italia

Crisis migratoria en Ceuta: Italia suspendió temporalmente el acuerdo Schengen con España

Así lo anunció el Gobierno de Italia tras suspender temporalmente la aplicación de un acuerdo migratorio con España, una medida que complicará el ingreso de personas por vía aérea y marítima.

Crisis migratoria en Ceuta: Italia suspendió temporalmente el acuerdo Schengen con España

Crisis migratoria en Ceuta: Italia suspendió temporalmente el acuerdo Schengen con España

Foto: BBC
Por Sitio Andino Mundo

Este viernes, el Gobierno de Italia anunció la suspensión temporal de la aplicación del acuerdo de libre circulación Schengen con España como respuesta a la afluencia masiva de migrantes al enclave español de Ceuta desde Marruecos. Aunque la medida es temporal, implicará la reintroducción de controles para quienes viajen entre ambos países por vía aérea y marítima.

Italia toma una fuerte medida ante la ola migratoria: qué implica el acuerdo de Schengen

Luego de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propusiera este jueves suspender temporalmente la aplicación del acuerdo Schengen con España ante la llegada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta, la medida comenzó a regir este viernes.

"Es necesario trabajar juntos para evitar que flujos incontrolados de migrantes entren en el territorio de la UE, con todos los riesgos consecuentes y con la amenaza del terrorismo, que debe combatirse sin vacilaciones", afirmó.

Aunque Italia no comparte una frontera terrestre con España, la medida responde, según el Gobierno de Meloni, a motivos de seguridad y afectará principalmente a quienes lleguen desde España por vía aérea y marítima. En ese marco, se reintroducirán controles de documentación en puertos y aeropuertos.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, adoptó esta decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras. Por el momento, el Gobierno no precisó cuánto tiempo permanecerán vigentes estos controles, aunque el anuncio inicial establece una duración de un mes.

Además, Piantedosi mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para coordinar el refuerzo de los controles en la frontera terrestre entre ambos países, con el objetivo de prevenir el cruce irregular de migrantes.

Fuente: NA.

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