Tragedia en Sierra de la Ventana: un reconocido periodista murió en vivo en el estreno de su programa

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Por Sitio Andino Sociedad







Un hecho de mucha tristeza y conmoción afecta a la comunidad periodística de Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. El periodista Pablo Víctor Balario, de 49 años, sufrió un infarto agudo mientras inauguraba el canal Comadreja TV, en plena transmisión digital. Sus colegas intentaron reanimarlo.

¿Cómo fueron los últimos minutos del periodista? El lamentable episodio tuvo lugar este lunes pasadas las 22:00, cuando la emisión del nuevo canal de streaming llevaba casi una hora y media en el aire. Balario, quien era el impulsor y rostro principal del proyecto concebido para brindar contenidos las 24 horas, se encontraba compartiendo mesa con dos colegas y conversando distendidamente frente a cámara cuando sufrió una repentina descompensación.

A pesar de la rápida asistencia y su traslado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya de Sierra de la Ventana, los profesionales de la salud no pudieron revertir el cuadro y constataron su fallecimiento. El comunicador, oriundo de Buenos Aires, ya registraba un antecedente coronario previo durante su vida en la capital, motivo por el cual se había radicado hace una década en la comarca turística para buscar una rutina más tranquila.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comadrejatv (@comadrejatvok) ¿Qué repercusiones y homenajes surgieron tras el fallecimiento del comunicador? La sorpresiva partida del profesional de 49 años despertó muestras de profundo dolor y una ola de homenajes en el ámbito familiar, mediático e institucional. Su hija, quien presenció la transmisión en vivo dentro del estudio, le dedicó un desgarrador mensaje en redes sociales al recordarlo como su "superhéroe, protector y última muralla". Por su parte, el equipo de Comadreja TV confirmó que mantendrá el proyecto de streaming activo para honrar la memoria de su fundador y continuar su sueño con la misma pasión que lo caracterizaba.

A la par, la Asociación de Fomento de Villa Ventana —donde ejercía como vicepresidente— y medios regionales como FM Reflejos destacaron su calidez humana, su tradicional conducción en la Fiesta Provincial de los Reyes Magos y sus destacadas presentaciones musicales en pubs de la comarca. Asimismo, comunicadores del sudoeste bonaerense resaltaron su incansable vocación periodística, rememorando las extensas coberturas radiales y la soltura que imprimía en cada proyecto audiovisual que emprendía. Los restos de Pablo Balario fueron inhumados en el cementerio de la vecina localidad de Saldungaray. El ambiente de la comunicación despide a una figura clave del sudoeste bonaerense que dedicó hasta sus últimos minutos al desarrollo de la producción audiovisual.