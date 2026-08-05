Argentina se moviliza contra la extranjerización de la tierra: qué pasará en Mendoza

El Congreso, cercado por un fuerte operativo ante las manifestaciones en contra de la ley de extranjerización.

Este jueves 6 de agosto será una jornada marcada por movilizaciones en todo el país. El Senado de la Nación iba a debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero este miércoles la senadora Patricia Bullrich y los 44 aliados del Ejecutivo tomaron la decisión de dar un paso atrás ante la presión social y la pérdida de votos que hacían peligrar la aprobación.

Asimsimo, organizaciones sindicales, sociales, ambientales y de derechos humanos convocaron a una masiva movilización para rechazar esta iniciativa que, según denuncian, elimina los límites a la extranjerización de tierras y pone en riesgo la soberanía nacional .

La convocatoria tendrá su principal epicentro frente al Congreso de la Nación , aunque también habrá actividades y manifestaciones en distintas provincias, entre ellas Mendoza , donde se anunciaron concentraciones para expresar el rechazo al proyecto .

El oficialismo iba a buscar este miércoles avanzar nuevamente con la sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , una iniciativa presentada en marzo de este año que ya sufrió varias postergaciones debido a la resistencia política y social que despertó.Iba a ser el quinto intento del Gobierno por conseguir la aprobación en el Senado, pero decidió dar marcha atrás.

Los sectores que impulsan las protestas sostienen que la norma permitirá eliminar las restricciones vigentes sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que consideran una amenaza para el control del territorio nacional.

"El territorio no se vende": la consigna que moviliza al país contra la nueva ley.

La CGT, las CTA y organizaciones sociales encabezarán la protesta

La movilización frente al Congreso estará encabezada por la CGT, las dos CTA, sindicatos de izquierda, organizaciones sociales de la UTEP, colectivos ambientales y agrupaciones de autoconvocados.

El objetivo de la protesta será ejercer presión sobre los senadores que aún no definieron su voto y convencer a los legisladores aliados al oficialismo de rechazar la iniciativa.

Además de la marcha en Buenos Aires, distintas organizaciones impulsaron acciones de visibilización en todo el país mediante charlas, espacios de debate, ferias y distintas actividades culturales. A la difusión también se sumaron artistas como Lali Espósito, Catriel, Juana Molina y Emilia Mernes, quienes utilizaron sus redes sociales para invitar a participar de las manifestaciones y expresar su rechazo al proyecto.

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Operativo de seguridad en el Congreso

Ante la convocatoria multitudinaria, el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, desplegará un importante operativo alrededor del Congreso. Según lo previsto, participarán las cuatro fuerzas federales: Policía Federal Argentina; Gendarmería Nacional; Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

También se instalará un refuerzo de vallados en la Plaza del Congreso y en calles estratégicas como Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba, con el objetivo de garantizar la circulación durante la jornada.

Ley de Tierras: Mendoza también saldrá a las calles

En Mendoza, el rechazo al proyecto tendrá dos convocatorias simultáneas previstas para las 17 horas. Una de ellas será en San Martín y Peatonal (Kilómetro Cero), donde se reunirán vecinos autoconvocados, organizaciones sociales, estudiantes y sindicatos para manifestarse contra la iniciativa.

Desde el colectivo Ni Una Menos difundieron una convocatoria con un fuerte mensaje en defensa del territorio:

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"El territorio no se vende, se defiende. Este 6 de agosto nos vemos en las calles. Vamos a demostrarle una vez más a quienes quieren vender la patria que no hay licencia social para la extranjerización de nuestras tierras. Defender la soberanía de nuestro territorio es defender la soberanía de nuestros cuerpos".

En paralelo, la CTA Mendoza convocó a concentrarse frente a la Legislatura provincial, también desde las 17, e invitó a toda la ciudadanía a sumarse a una jornada que, según señalaron, se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos del país para expresar el rechazo a la iniciativa que debatirá el Senado.