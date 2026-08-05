5 de agosto de 2026
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Ley de Tierras

Ley de Tierras: el CIN manifestó su postura en contra de los cambios a la protección de tierras argentinas

Las autoridades de las casas de altos estudios resaltaron el valor del suelo argentino, de los recursos naturales y de la soberanía nacional. Qué dice el comunicado.

El CIN manifestó su postura en contra de las modificaciones a la protección de tierras argentinas

El CIN manifestó su postura en contra de las modificaciones a la protección de tierras argentinas

Prensa UNCuyo
 Por Sofía Pons

Este miércoles, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado manifestando su postura frente al paquete de modificaciones en relación a la Ley de Tierras que el Ejecutivo buscará aprobar este jueves en el Congreso. El conjunto de rectores y rectoras de universidades de todo el país expresaron su rechazo.

Nuestra posición es, ante todo, una manifestación en defensa de la soberanía nacional, sustentada en el conocimiento científico y técnico que producen nuestras universidades públicas. Nuestra posición es, ante todo, una manifestación en defensa de la soberanía nacional, sustentada en el conocimiento científico y técnico que producen nuestras universidades públicas.

"Las universidades cuentan con carreras, centros, institutos y equipos de investigación especializados en ciencias ambientales, ingeniería ambiental, geología, antropología, biodiversidad, recursos naturales, ordenamiento territorial, producción y desarrollo regional. Ese conocimiento acumulado permite advertir sobre los riesgos ambientales, sociales, económicos y geopolíticos asociados a los procesos de concentración y extranjerización de la tierra, particularmente cuando involucran territorios fronterizos, fuentes y reservas de agua, bosques nativos, áreas de biodiversidad, recursos minerales y otros bienes naturales estratégicos", explicó el CIN.

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En el comunicado, el CIN también aclara que, frente a la demanda de alimentos, la disputa por el agua, la energía, los minerales y recursos naturales, es preocupante que el gobierno facilite los mecanismos para la adquisición por parte de extranjeros.

La inversión extranjera puede contribuir al desarrollo nacional, pero nunca debe significar la pérdida de capacidad del Estado argentino para decidir soberanamente sobre su territorio y sus recursos estratégicos. La inversión extranjera puede contribuir al desarrollo nacional, pero nunca debe significar la pérdida de capacidad del Estado argentino para decidir soberanamente sobre su territorio y sus recursos estratégicos.

En horas de la tarde de este miércoles, el gobierno nacional retiró el Capítulo 3 del debate que se realizará el jueves en el Congreso, el cual modificaba los porcentajes de participación extranjera en tierras argentinas. El apartado establecía que se incrementaría del 15% al 25% la posibilidad de que personas u entidades de otros países puedan adquirir suelo nacional.

Frente a este contexto, los rectores manifestaron que es responsabilidad de las casas de altos estudios intervenir en el debate: "No solamente porque formamos profesionales y producimos conocimiento, sino porque ese conocimiento debe estar al servicio de nuestra sociedad y contribuir con las decisiones que comprometen el futuro del país".

La tierra no es solamente propiedad. Es territorio, comunidad, recursos, futuro y soberanía. La tierra no es solamente propiedad. Es territorio, comunidad, recursos, futuro y soberanía.

Para concluir, la entidad invitó a la población a la convocatoria en el Congreso que se realizará este jueves en rechazo de las modificaciones que promueve el gobierno de Javier Milei. Además, llamaron a un "debate amplio, informado y responsable, y a preservar un marco normativo que limite la extranjerización y concentración de la tierra, proteja nuestros bienes naturales estratégicos y garantice que las decisiones sobre el territorio argentino permanezcan bajo la soberanía y la jurisdicción de la República Argentina".

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