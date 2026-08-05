5 de agosto de 2026
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¿Cuánto cobrará un albañil en agosto de 2026?: las escalas salariales fijadas por la UOCRA

Nuevas escalas para el albañil nucleado en la UOCRA. Los valores por jornal y sueldo mensual vigentes desde agosto de 2026 en todo el país.

¿Cuánto cobrará un albañil en agosto de 2026? Las escalas salariales fijadas por la UOCRA

¿Cuánto cobrará un albañil en agosto de 2026? Las escalas salariales fijadas por la UOCRA

Foto: NA
Por Sitio Andino Sociedad

Los trabajadores de la construcción cobrarán desde este 1° de agosto de 2026 un nuevo tramo de aumentos en sus haberes, según la escala cerrada por la UOCRA. El entendimiento paritario se aplica de forma directa sobre las remuneraciones básicas para los albañiles, según cada categoría y región del país.

¿Cómo se cerró el acuerdo salarial y qué vigencia tiene?

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), junto a las cámaras empresarias del sector (CAMARCO y FAEC), definieron un esquema de actualización acumulativo para el trimestre junio-agosto de 2026. La suba se pautó en tres tramos: 2,1% para junio, 2% para julio y un 1,9% final que rige a partir de agosto sobre los básicos del mes anterior.

El entendimiento contempla la liquidación por jornal diario para el personal de obra y mensualizada para serenos, sumado a asignaciones no remunerativas abonadas por quincena. Asimismo, las partes fijaron un aporte patronal obligatorio del 2% destinado a coberturas sociales y asistenciales, manteniendo abierta la mesa de revisión técnica de cara a septiembre de 2026.

¿Cuánto cobrará un albañil en agosto de 2026 según su categoría y zona?

Los montos varían según la función operativa y la radicación geográfica del trabajador (donde la Zona A incluye a Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras provincias; y las Zonas B y C comprenden la región patagónica):

  • Oficial especializado: $7.420 por jornal en Zona A; $8.237 en Zona B; $11.392 en Zona C y $14.841 en Zona C Austral.
  • Oficial (Albañil calificado): $6.348 por jornal en Zona A; $7.049 en Zona B; $10.680 en Zona C y $12.695 en Zona C Austral.
  • Medio oficial: $5.866 por jornal en Zona A; $6.502 en Zona B; $10.306 en Zona C y $11.732 en Zona C Austral.
  • Ayudante de obra: $5.399 por jornal en Zona A; $6.020 en Zona B; $10.007 en Zona C y $10.798 en Zona C Austral.
  • Sereno (Sueldo mensual): $980.858 en Zona A; $1.092.719 en Zona B; $1.639.782 en Zona C y $1.961.716 en Zona C Austral.

¿Por qué existen brechas salariales entre las distintas regiones?

Las diferencias salariales responden a los adicionales por zona desfavorable establecidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10. En las provincias del sur argentino, el costo de vida elevado y las inclemencias climáticas imponen un piso salarial superior al promedio de la Zona A.

La comisión de seguimiento del sector analiza la reactivación paulatina de los insumos de construcción para reabrir las discusiones paritarias el próximo mes. Los trabajadores aguardan el inicio de las nuevas conversaciones para compensar los indicadores inflacionarios de la segunda mitad del año.

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