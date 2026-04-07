Paritarias de la UOCRA: cómo queda el salario de un albañil en abril de 2026

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró un nuevo acuerdo paritario que redefine el salario de los albañiles, con aumentos escalonados y pagos no remunerativos entre marzo y mayo de 2026, en un contexto de actualización mes a mes.
El acuerdo fue rubricado junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), y tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, en un contexto donde la actualización de ingresos es fundamental frente a la dinámica inflacionaria.
El acuerdo fija un esquema de subas acumulativas, que se aplican sobre los salarios básicos de cada mes:
Marzo 2026: 2% sobre los básicos de febrero
Abril 2026:1,9% sobre marzo, con absorción parcial de sumas no remunerativas
Mayo 2026: 1,8% sobre abril
Según informó El Cronista, este mecanismo busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector a través de incrementos progresivos y complementos adicionales.
Cuánto cobra un trabajador de la construcción en abril 2026
Con la actualización de marzo, los jornales básicos diarios en la Zona A-donde ingresa Mendoza-quedaron de la siguiente manera:
Oficial especializado:$5.579 por hora
Oficial: $4.773 por hora
Medio oficial: $4.411 por hora
Ayudante: $4.060 por hora
En el caso del sereno, cuyo salario se liquida de forma mensual, el valor base equivale a $7.374 diarios ($723.032 por mes).
A estos montos se suman pagos no remunerativos, que se abonan en cuotas quincenales y varían según la categoría y el mes.
Sumas no remunerativas: cómo se pagan
Para marzo, los adicionales en la Zona A son:
$115.500 para serenos y ayudantes
$123.000 para medio oficial
$134.100 para oficial
$147.000 para oficial especializado
En abril, esos montos se reducen debido a que parte se incorpora al salario básico, mientras que en mayo vuelven a incrementarse.
Este esquema mixto -entre aumentos al básico y sumas extra- es una constante en las negociaciones recientes, ya que permite modular el impacto en los costos laborales sin resignar ingresos en el corto plazo.
Diferencias por región
El acuerdo también contempla diferencias según la zona geográfica, en función del costo de vida y las condiciones laborales.