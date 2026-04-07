Paritarias de la UOCRA: cómo queda el salario de un albañil en abril de 2026

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró un nuevo acuerdo paritario que redefine el salario de los albañiles , con aumentos escalonados y pagos no remunerativos entre marzo y mayo de 2026, en un contexto de actualización mes a mes.

El acuerdo fue rubricado junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), y tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 , en un contexto donde la actualización de ingresos es fundamental frente a la dinámica inflacionaria.

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El acuerdo fija un esquema de subas acumulativas , que se aplican sobre los salarios básicos de cada mes:

Según informó El Cronista, este mecanismo busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector a través de incrementos progresivos y complementos adicionales.

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Con la actualización de marzo, los jornales básicos diarios en la Zona A -donde ingresa Mendoza- quedaron de la siguiente manera:

Oficial especializado: $5.579 por hora

Oficial: $4.773 por hora

Medio oficial: $4.411 por hora

Ayudante: $4.060 por hora

En el caso del sereno, cuyo salario se liquida de forma mensual, el valor base equivale a $7.374 diarios ($723.032 por mes).

obra pública construcción Un oficial especializado gana $5.579 por hora.

A estos montos se suman pagos no remunerativos, que se abonan en cuotas quincenales y varían según la categoría y el mes.

Sumas no remunerativas: cómo se pagan

Para marzo, los adicionales en la Zona A son:

$115.500 para serenos y ayudantes

para serenos y ayudantes $123.000 para medio oficial

para medio oficial $134.100 para oficial

para oficial $147.000 para oficial especializado

En abril, esos montos se reducen debido a que parte se incorpora al salario básico, mientras que en mayo vuelven a incrementarse.

Este esquema mixto -entre aumentos al básico y sumas extra- es una constante en las negociaciones recientes, ya que permite modular el impacto en los costos laborales sin resignar ingresos en el corto plazo.

Diferencias por región

El acuerdo también contempla diferencias según la zona geográfica, en función del costo de vida y las condiciones laborales.

Mientras que la Zona A funciona como referencia, regiones como la Patagonia presentan valores significativamente más altos. En la Zona Austral, por ejemplo, un oficial especializado alcanza un jornal cercano a los $10.940, casi el doble que en el área metropolitana.

Aportes sindicales y contribuciones

El convenio incorpora además nuevos conceptos vinculados al financiamiento sindical:

Desde abril, los trabajadores no afiliados deberán aportar un 2% mensual de su salario como contribución solidaria

deberán aportar un de su salario como contribución solidaria Los trabajadores afiliados quedan exceptuados, ya que realizan su aporte habitual

Las empresas deberán abonar $6.000 por trabajador en abril y mayo, destinados a acciones asistenciales

construcción vivienda Las partes volverán a reunirse el 20 de abril.

Estas medidas apuntan a sostener la estructura sindical y los servicios sociales en un contexto de alta demanda.

Próxima revisión

Como parte del acuerdo, las partes volverán a reunirse el 20 de abril para evaluar la evolución de las variables económicas y definir los ajustes del próximo período.

En un sector donde el nivel de actividad y los costos están en constante tensión, la paritaria de la construcción vuelve a marcar el pulso de uno de los rubros más sensibles de la economía.