23 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Salario

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0km en Argentina

Desde autos compactos hasta SUV, un relevamiento muestra cómo se relacionan hoy los precios de los vehículos con el salario promedio.

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0km en Argentina

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0km en Argentina

Por Sitio Andino Economía

Un relevamiento sobre el mercado de autos permitió dimensionar cuántos salarios promedio en Argentina se necesitan actualmente para acceder a un auto 0km. El análisis toma como referencia los precios vigentes de mayo de 2026 y el ingreso promedio de los trabajadores registrados.

Para realizar el cálculo se tomó como base el índice RIPTE y el salario promedio de marzo de 2026, que se ubicó en $1.775.664,12. A partir de ese dato, se estimó cuántos ingresos completos necesita un trabajador registrado para acceder a distintos vehículos comercializados en el mercado local.

Lee además
El empleo registrado dejó de caer, pero la recuperación todavía es frágil

Se frenó la pérdida de empleo formal, pero aún faltan recuperar miles de puestos
El Ejecutivo cerró la discusión salarial del primer semestre.

El Gobierno otorgó por decreto el aumento al único sector que no acordó en paritarias: qué respondió el gremio
salario sueldo billetes dinero plata
El salario promedio de los trabajadores registrados se ubica en $1.775.664,12.

El salario promedio de los trabajadores registrados se ubica en $1.775.664,12.

Entre los modelos analizados aparecen autos compactos, SUV y pickups, segmentos que mantienen valores elevados pese a la estabilidad cambiaria, indicó Noticias Argentinas.

Cuántos salarios hacen falta para comprar cada modelo

De acuerdo con el relevamiento, estos son algunos de los vehículos más accesibles y la cantidad de salarios promedio necesarios para adquirirlos:

  • Renault Kwid: cuesta $26.490.000 y requiere 14,9 salarios promedio.
  • Hyundai HB20: tiene un valor de $27.400.000 y demanda 15,4 salarios.
  • Fiat Cronos: se comercializa a $31.120.000 y equivale a 17,5 salarios.
  • Citroën Basalt: vale $32.590.000 y exige 18,3 salarios.
  • Chevrolet Tracker: cuesta $39.159.900, lo que representa 22 salarios promedio.
  • Ford Territory: alcanza los $48.110.210 y requiere 27,1 salarios.
auto 0km
Los valores están por encima del poder adquisitivo promedio.

Los valores están por encima del poder adquisitivo promedio.

El desafío de acceder a un vehículo propio

Los números ponen en debate el acceso a un vehículo propio en Argentina. Si bien los precios de los autos muestran mayor estabilidad en los últimos meses y los aumentos perdieron intensidad respecto de años anteriores, los valores continúan ubicándose muy por encima del poder adquisitivo promedio de gran parte de los trabajadores registrados.

En ese escenario, incluso los modelos considerados de entrada de gama demandan más de un año completo de ingresos para poder ser adquiridos.

Temas
Seguí leyendo

Cada vez más trabajadores recalculan cuánto necesitan ganar según el puesto y la experiencia

El FMI respaldó a Milei, pero advirtió por reservas, cepo y reformas pendientes

Mendoza sigue atrayendo, aunque el turista piensa dos veces cada gasto

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 23 de mayo de 2026

Un vermú hecho en Mendoza obtuvo una medalla internacional y ganó reconocimiento global

Luis Caputo detalló cómo será la baja de retenciones al campo: el cronograma hasta 2028

Chau subsidios: cuánto pasarían a pagar de gas los mendocinos si se elimina Zona Fría

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 22 de mayo de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza, entre los destinos favoritos del finde XL: cómo se mueve el nuevo turista

Mendoza sigue atrayendo, aunque el turista piensa dos veces cada gasto

Las Más Leídas

Recorte de Zona Fría: cuánto aumentaría la boleta de gas en Mendoza si avanza el proyecto

Chau subsidios: cuánto pasarían a pagar de gas los mendocinos si se elimina Zona Fría

Campeonato Mundial de Rally Raid: con el Desafío de Ruta 40 Mendoza vuelve a convertirse en territorio Dakar.

Mendoza respira Rally Raid: Desafío Ruta 40 con figuras de élite

Allanamientos masivos en Tunuyán: secuestro de drogas y armas.

Mega operativo policial en Tunuyán: cuatro detenidos

Tragedia en Godoy Cruz: un conductor murió tras caer al canal aluvional

Un conductor murió tras caer con su vehículo a un canal durante la madrugada

El líder del PRO se reencontró con la militancia y dirigencia mendocina.

Críticas al entorno de Milei, el retorno de un sector "ofendido" y el silenzio stampa: lo que dejó el acto de Macri en Mendoza