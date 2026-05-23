Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0km en Argentina

Un relevamiento sobre el mercado de autos permitió dimensionar cuántos salarios promedio en Argentina se necesitan actualmente para acceder a un auto 0km. El análisis toma como referencia los precios vigentes de mayo de 2026 y el ingreso promedio de los trabajadores registrados.
Para realizar el cálculo se tomó como base el índice RIPTE y el salario promedio de marzo de 2026, que se ubicó en$1.775.664,12. A partir de ese dato, se estimó cuántos ingresos completos necesita un trabajador registrado para acceder a distintos vehículos comercializados en el mercado local.
Renault Kwid: cuesta $26.490.000 y requiere 14,9 salarios promedio.
Hyundai HB20: tiene un valor de $27.400.000 y demanda 15,4 salarios.
Fiat Cronos: se comercializa a $31.120.000 y equivale a 17,5 salarios.
Citroën Basalt: vale $32.590.000 y exige 18,3 salarios.
Chevrolet Tracker: cuesta $39.159.900, lo que representa 22 salarios promedio.
Ford Territory: alcanza los $48.110.210 y requiere 27,1 salarios.
auto 0km
Los valores están por encima del poder adquisitivo promedio.
El desafío de acceder a un vehículo propio
Los números ponen en debate el acceso a un vehículo propio en Argentina. Si bien los precios de los autos muestran mayor estabilidad en los últimos meses y los aumentos perdieron intensidad respecto de años anteriores, los valores continúan ubicándose muy por encima del poder adquisitivo promedio de gran parte de los trabajadores registrados.
En ese escenario, incluso los modelos considerados de entrada de gama demandan más de un año completo de ingresos para poder ser adquiridos.