23 de mayo de 2026
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Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario Internacional respaldó a Milei, pero advirtió por reservas, cepo y reformas pendientes

Para el FMI, el programa económico logró avances significativos en tiempo récord, especialmente en materia fiscal.

El Fondo Monetario Internacional respaldó a Milei, pero advirtió por reservas, cepo y reformas pendientes.

El Fondo Monetario Internacional respaldó a Milei, pero advirtió por reservas, cepo y reformas pendientes.

Foto: NA

El informe técnico del FMI valoró especialmente el fuerte ajuste fiscal aplicado por el Gobierno y aseguró que fue “excepcionalmente grande en comparación internacional”. Según el organismo, esta política permitió recuperar parte de la credibilidad macroeconómica y estabilizar expectativas en medio de la crisis económica argentina.

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Inflación, crecimiento y recuperación económica

El organismo también resaltó la rápida desaceleración de la inflación en Argentina, impulsada por la corrección de precios relativos, la eliminación de controles y un mayor orden fiscal. Para el Fondo, el proceso avanzó más rápido que en otros planes de estabilización aplicados en el país.

En sus proyecciones para 2026, el FMI estimó un crecimiento del PBI del 3,5%, una inflación anual del 25%, desempleo del 7,2% y un superávit fiscal primario del 1,4% del Producto Bruto Interno. El escenario refleja una economía en proceso de recuperación, aunque todavía frágil.

Reservas y tipo de cambio, las alertas del Fondo Monetario Internacional

Pese al respaldo al programa de Milei, el Fondo advirtió que la acumulación de reservas del Banco Central y la recuperación de la demanda de pesos avanzan con lentitud. El organismo vinculó esta situación a la incertidumbre política y financiera que atravesó la Argentina durante 2025.

El informe también insistió en la necesidad de consolidar un esquema de mayor flexibilidad cambiaria y fortalecer el frente externo. Para el FMI, la capacidad de acumular divisas será clave para evitar nuevas tensiones financieras y sostener la estabilidad económica.

Reforma tributaria y jubilaciones, los desafíos pendientes

Otro de los puntos críticos señalados por el organismo fue el sistema tributario argentino, definido como “complejo, distorsivo e inestable”. El Fondo recomendó avanzar en una reforma impositiva que simplifique tributos, reduzca impuestos distorsivos y mejore la competitividad de la economía formal.

Finalmente, el FMI remarcó que el sistema previsional argentino representa una presión creciente sobre las cuentas públicas. El organismo planteó la necesidad de una reforma jubilatoria que permita garantizar equilibrio fiscal sin afectar la cobertura social, uno de los debates más sensibles para la economía argentina.

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