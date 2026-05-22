Mendoza respira Rally Raid: Desafío Ruta 40 con figuras de élite

Campeonato Mundial de Rally Raid: con el Desafío de Ruta 40 Mendoza vuelve a convertirse en territorio Dakar.

Hay carreras que se corren por puntos. Y hay otras que se corren por identidad. Cuando el Desafío Ruta 40 vuelva a atravesar los caminos de Mendoza, no será solamente una fecha más del Campeonato Mundial de Rally Raid. Será el regreso del polvo, del rugido en las dunas y de una provincia que hace años respira automovilismo extremo como pocas en el planeta.

Entre el 26 y el 28 de mayo, los caminos de Mendoza volverán a convertirse en territorio Dakar. Y en medio de una grilla cargada de campeones mundiales, nombres históricos y estructuras multimillonarias, habrá dos mendocinos que volverán a acelerar para defender algo mucho más grande que un resultado: el orgullo de correr en casa.

Desafío Ruta 40 2026 en números: cifras récord y una edición histórica del Mundial de Rally Raid

Desafío Ruta 40: con perfume de mujer, la presencia femenina acelera en el Rally Raid mundial

Lucio Álvarez . Si hay una imagen que resume el espíritu de Mendoza dentro del Dakar, probablemente sea la de Lucio Álvarez atravesando las dunas de El Nihuil.

El sanrafaelino vuelve al Mundial de Rally Raid no solamente a correr. Vuelve al lugar donde construyó gran parte de su leyenda.

Top 5 absoluto en el Dakar 2012, referente argentino del cross-country internacional y símbolo del automovilismo mendocino, Álvarez decidió volver seducido por la evolución de los nuevos vehículos y por una carrera que tendrá aroma puro a Dakar.

Lo hará arriba de una Toyota Hilux EVO del equipo SVR junto al experimentado Ronnie Graue

“Volvemos a correr en nuestra tierra, con nuestra gente y en una de las carreras más duras del mundo. El Desafío Ruta 40 no es solamente una competencia: es representar a Mendoza frente a la elite del Rally Raid mundial”. “Volvemos a correr en nuestra tierra, con nuestra gente y en una de las carreras más duras del mundo. El Desafío Ruta 40 no es solamente una competencia: es representar a Mendoza frente a la elite del Rally Raid mundial”.

Desafío Ruta 40

Sebastián Halpern. Sabe perfectamente lo que significa correr la Ruta 40. La ganó. La sufrió. La sobrevivió.

Y ahora vuelve después de un largo parate para meterse otra vez entre la elite mundial del cross-country, nada menos que con el poderoso MINI JCW Rally del equipo oficial X-raid.

Pero esta vez hay algo distinto. El histórico MINI diésel quedó atrás. Ahora el mendocino enfrentará la carrera con una nueva generación naftera, más agresiva, más potente y completamente diferente en comportamiento.

Para cualquier piloto sería una adaptación compleja. Para Halpern, parece un nuevo desafío personal. El mendocino compartirá nuevamente cabina con Eduardo Pulenta, un navegante con el que construyó parte de sus mejores capítulos en el rally raid internacional.

Halpern

El Desafío Ruta 40 reunirá en Mendoza a las máximas figuras del Dakar

La Ruta 40 2026 tendrá probablemente una de las grillas más brutales de los últimos años.

Nasser Al-Attiyah.

Sébastien Loeb.

Carlos Sainz.

Nani Roma.

Lucas Moraes.

Lucio Álvarez

Sebastián Halpern

Nombres que no necesitan presentación y que representan décadas de dominio en el Dakar y el rally internacional.

La categoría Ultimate reunirá a 24 tripulaciones de elite en una carrera que promete convertirse en una verdadera batalla de supervivencia. Cada uno de los pilotos deberán pelear en uno de los terrenos más difíciles del mundo.

Mendoza vuelve a convertirse en el desierto del Dakar y el Rally Raid mundial

Hay algo que Mendoza tiene con el rally raid que pocas regiones pueden explicar.

Las dunas de El Nihuil.

La piedra.

El viento.

La navegación.

La resistencia.

En Mendoza el desierto no es solo un paisaje. Es cultura deportiva. Por eso la vuelta de Halpern y Lucio Álvarez tiene un peso especial para todos los mendocinos.

Porque mientras el mundo mira la Ruta 40 como una fecha clave del Mundial Rally Raid, Mendoza la vive como algo propio. Como si el Dakar, por unos días, volviera definitivamente a casa.

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Cómo será el recorrido del Desafío Ruta 40 2026 en San Juan y Mendoza

Sábado 23 de mayo

Verificaciones administrativas: 08:00-17:00 – Autódromo Villicum

Verificaciones técnicas: 08:30-18:00 – Autódromo Villicum

Domingo 24 de mayo

Shakedown – Albardón, San Juan

Rueda de prensa previa: 18:30 – Centro Cultural Conte Grand

Ceremonia de salida: 19:20 – Centro Cultural Conte Grand

Lunes 25 de mayo

Etapa 1: San Juan – San Juan, 341 km

Martes 26 de mayo

Etapa 2: San Juan – San Rafael, 298 km

Miércoles 27 de mayo

Etapa 3: San Rafael – San Rafael, 455 km

Jueves 28 de mayo

Etapa 4: San Rafael – San Juan, 310 km

Viernes 29 de mayo

Etapa 5: San Juan – San Juan, 288 km

Rueda de prensa final: 16:30 – Plaza 25 de Mayo

Entrega de premios: 17:00 – Plaza 25 de Mayo

Etapas, mapa y recorrido del Desafío Ruta 40 2026 en Mendoza y San Juan