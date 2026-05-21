21 de mayo de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto llega encendido al Gran Premio de Canadá tras su mejor actuación en Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto correrá este fin de semana el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 tras un gran resultado en Miami. Mirá los detalles.

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Canadá en uno de los mejores momentos desde su llegada a la Fórmula 1. &nbsp;

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Canadá en uno de los mejores momentos desde su llegada a la Fórmula 1.

 

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1, en un momento inmejorable dentro de su temporada con Alpine. El piloto argentino viene de conseguir un destacado séptimo puesto en Miami y buscará volver a sumar puntos en el histórico circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Colapinto llega en alza tras un gran fin de semana en Miami

El piloto argentino atraviesa el mejor momento desde su desembarco en la Fórmula 1 y llega a Canadá con mucha confianza después de su actuación en el Gran Premio de Miami. Hace tres semanas, Franco Colapinto terminó séptimo y logró su mejor resultado dentro de la categoría, mostrando además un gran nivel tanto en clasificación como en ritmo de carrera.

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Durante todo el fin de semana en Estados Unidos, el piloto de Alpine se mostró sólido y prácticamente no cometió errores, una situación que generó elogios dentro del paddock de la Fórmula 1. Gracias a ese resultado, Colapinto ya suma siete puntos en el campeonato y actualmente se ubica en el undécimo puesto de la tabla de pilotos.

El trazado tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas, combinando largas rectas con frenajes muy exigentes que suelen entregar carreras cargadas de sobrepasos y accidentes.

La acción comenzará este viernes con la única práctica libre desde las 13.30 y posteriormente se disputará la clasificación para la sprint a las 17.30. El sábado continuará la actividad con la carrera sprint desde las 13 y luego la clasificación principal a partir de las 17. Finalmente, el domingo se correrá la carrera principal desde las 17.

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Así está la pelea por el campeonato de Fórmula 1

En la pelea por el campeonato, el gran líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, que ganó las últimas tres carreras y suma 100 puntos con apenas 19 años. Su principal perseguidor es el británico George Russell, también piloto de Mercedes, con 80 unidades.

Más atrás aparece el monegasco Charles Leclerc con Ferrari y luego los británicos Lando Norris y Lewis Hamilton, quienes por ahora quedaron lejos de la lucha por el título.

La última edición del Gran Premio de Canadá quedó justamente en manos de Russell, quien superó por apenas 228 milésimas al neerlandés Max Verstappen. En aquella carrera, Franco Colapinto terminó en el decimotercer lugar.

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