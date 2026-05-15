15 de mayo de 2026
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Franco Colapinto

Alpine mueve fichas para potenciar a Franco Colapinto y anunció una incorporación clave en Fórmula 1

La escudería Alpine se mueve con todo para potenciar el rendimiendo del argentino Franco Colapinto. Mirá lo que sucedió.

Alpine incorporó al ingeniero Jason Somerville para fortalecer el desarrollo técnico del equipo de Franco Colapinto en Fórmula 1.

Alpine incorporó al ingeniero Jason Somerville para fortalecer el desarrollo técnico del equipo de Franco Colapinto en Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

La escudería Alpine confirmó este viernes una incorporación importante dentro de su estructura técnica y alimentó la expectativa en torno al futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. El equipo francés anunció la llegada del ingeniero inglés Jason Somerville como nuevo subdirector técnico con el objetivo de mejorar el desarrollo del monoplaza en plena temporada 2026.

Quién es Jason Somerville y qué función tendrá en Alpine

El ingeniero británico Jason Somerville, de 57 años, cuenta con una extensa trayectoria dentro de la Fórmula 1 y está especializado en el área de aerodinámica.

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Según informó Alpine en un comunicado oficial, el nuevo subdirector técnico comenzará a trabajar formalmente desde este 15 de mayo y reportará directamente al director técnico ejecutivo David Sanchez.

La escudería francesa explicó que esta incorporación apunta a “fortalecer el grupo de liderazgo técnico” en medio de la intensa carrera de desarrollo que atraviesan todos los equipos de la Fórmula 1. Además, desde Alpine remarcaron que el objetivo es volver a acercarse a las principales escuderías de la parrilla y recuperar competitividad en la máxima categoría del automovilismo.

Qué dijo Jason Somerville tras regresar a Alpine

Después de confirmarse su regreso a la escudería francesa, Jason Somerville expresó su entusiasmo por volver a trabajar dentro de un equipo competitivo de Fórmula 1.

“Estoy muy entusiasmado por regresar a Enstone y trabajar con Flavio, Steve y David en este nuevo rol”, señaló el ingeniero inglés. Además, el nuevo integrante de Alpine aseguró que tiene expectativas importantes para esta nueva etapa dentro del equipo.

“Hace algunos años que estoy alejado del entorno competitivo dentro de un equipo y tengo muchas ganas de volver a luchar por milésimas y competir por puntos y, ojalá, títulos”, afirmó Somerville.

Por su parte, el director técnico ejecutivo David Sanchez también destacó la importancia de sumar experiencia al proyecto deportivo de Alpine. “Estamos encantados de sumar a alguien con la experiencia y el nivel de Jason”, expresó el directivo de la escudería francesa.

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Por qué esta incorporación puede beneficiar a Franco Colapinto

La llegada de Jason Somerville aparece como una noticia importante para el futuro de Franco Colapinto dentro de Alpine y la Fórmula 1.

El piloto argentino busca consolidarse definitivamente dentro de la zona de puntos y necesita un monoplaza cada vez más competitivo para pelear en igualdad de condiciones con los equipos más fuertes de la categoría. En ese contexto, el trabajo aerodinámico y el desarrollo técnico serán claves pensando no solo en esta temporada, sino también en los próximos años del nuevo reglamento impuesto por la FIA.

Además, Somerville ya conoce el funcionamiento interno de Alpine, ya que trabajó anteriormente en la escudería entre 2010 y 2011 antes de regresar a Williams. El ingeniero inglés también tuvo pasos importantes por Toyota Racing, Formula One Management y la propia FIA, donde ocupó el cargo de jefe de aerodinámica.

La reestructuración técnica que impulsa Alpine en Fórmula 1

La incorporación de Jason Somerville forma parte de una reestructuración más amplia dentro de Alpine, que intenta recuperar protagonismo en la Fórmula 1.

La escudería francesa viene trabajando en distintos cambios internos para mejorar el rendimiento deportivo y acercarse nuevamente a equipos como Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren. “El trabajo realizado hasta ahora ha sido extraordinario, pero sabemos que esto recién comienza”, sostuvo David Sanchez sobre el nuevo proceso técnico que atraviesa Alpine.

Mientras tanto, la expectativa de los fanáticos argentinos sigue creciendo alrededor de Franco Colapinto, quien continúa ganando espacio dentro del automovilismo internacional.

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