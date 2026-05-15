Marcos Senesi deja Inglaterra y su futuro sacude a la Selección argentina antes del Mundial 2026

Marcos Senesi dejará el Bournemouth al finalizar la temporada y podría cambiar de club antes del Mundial 2026 con la Selección argentina.

El defensor argentino Marcos Senesi anunció que dejará el Bournemouth cuando finalice la temporada y abrió una fuerte incógnita sobre su futuro en Europa. El central de la Selección argentina quedará libre en julio y ya aparece en el radar de varios clubes importantes de la Premier League de cara al Mundial 2026 .

El ciclo de Marcos Senesi en el Bournemouth llegará a su fin después de cuatro temporadas en Inglaterra. El ex jugador de San Lorenzo utilizó sus redes sociales para despedirse del club y agradecer el apoyo de los hinchas. “Desde el primer día, he sentido este club como mi hogar”, expresó Senesi en su mensaje de despedida tras confirmar su salida del Bournemouth.

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El defensor argentino llegó al Bournemouth en 2022 luego de destacarse en el Feyenoord y rápidamente consiguió continuidad dentro de la Premier League . Durante su etapa en el fútbol inglés, Marcos Senesi disputó 126 partidos, convirtió seis goles y participó de algunas de las mejores campañas del Bournemouth en Inglaterra.

Además, el club confirmó que realizará un homenaje especial para el defensor argentino en el partido frente al Manchester City en el Vitality Stadium .

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We'll celebrate Marcos’ contribution to the club following the final home game of the season against Manchester City — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) May 15, 2026

Qué clubes quieren contratar a Marcos Senesi

El futuro de Marcos Senesi todavía no está definido, aunque distintos medios europeos aseguran que varios equipos grandes siguen de cerca su situación. Clubes como Chelsea, Liverpool, Manchester United y Tottenham Hotspur aparecen entre los principales interesados en incorporar al defensor argentino.

El hecho de que Senesi quede como agente libre transforma al central de la Selección argentina en una oportunidad muy atractiva para el mercado europeo. Además de su experiencia en la Premier League, el ex defensor de San Lorenzo es valorado por su salida limpia desde el fondo y su perfil zurdo.

En Inglaterra consideran que Marcos Senesi todavía tiene margen de crecimiento y podría dar un salto importante hacia un equipo protagonista de Europa.

Cómo influye esto en la Selección argentina

La situación de Marcos Senesi también es seguida de cerca por Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección argentina. El defensor integra la prelista presentada ante FIFA para el Mundial 2026 y pelea por un lugar dentro de la nómina definitiva del seleccionado campeón del mundo.

En una defensa donde aparecen nombres fuertes como Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, el próximo club de Senesi podría ser clave para sus chances mundialistas.

El entrenador de la Selección argentina prioriza futbolistas con continuidad y alto nivel competitivo en Europa pensando en el próximo Mundial. Mientras tanto, Marcos Senesi intentará cerrar de la mejor manera su etapa en el Bournemouth antes de definir el próximo paso de su carrera.