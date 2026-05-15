Francia acelera su recambio para el Mundial 2026 y deja afuera a figuras de la final con Argentina

La selección de Francia confirmó este jueves su lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 y generó un fuerte impacto en el fútbol internacional. El entrenador Didier Deschamps profundizó el recambio generacional y dejó afuera a 14 futbolistas que fueron subcampeones en Qatar 2022, incluida buena parte del equipo que perdió la final ante la Selección argentina.
¿Qué jugadores de Francia quedaron afuera del Mundial 2026?
La renovación de Francia para la próxima Copa del Mundo tendrá ausencias muy pesadas. Entre los nombres que no estarán aparecen históricos como Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Hugo Lloris y Raphaël Varane.
Los sobrevivientes del último subcampeonato mundial son:
Theo Hernández
Ibrahima Konaté
Jules Koundé
William Saliba
Dayot Upamecano
Adrien Rabiot
Aurélien Tchouaméni
Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé
Marcus Thuram
La continuidad de figuras como Mbappé, Dembélé y Tchouaméni marca la intención de sostener una estructura competitiva con jugadores jóvenes y consolidados.
Por qué Francia decidió hacer un recambio tan fuerte
El proceso de renovación en Francia responde a cuestiones futbolísticas y generacionales. Varios referentes históricos terminaron su ciclo internacional después de Qatar y otros perdieron terreno por rendimiento o decisiones tácticas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Hugo Lloris, capitán del seleccionado durante más de una década. También se destacan las salidas de Raphaël Varane y Olivier Giroud, símbolos de la generación campeona en Rusia 2018. Las ausencias de Camavinga y Kolo Muani aparecen como las más sorpresivas por actualidad y proyección dentro del fútbol europeo.
En Francia consideran que el Mundial 2026 marcará el inicio de una nueva etapa. Además, la próxima Copa del Mundo FIFA tendrá 48 selecciones, más partidos y una exigencia física mucho mayor. Aun con el recambio, Francia seguirá siendo candidata al título gracias a figuras como Kylian Mbappé y a la enorme cantidad de talento joven que tiene el fútbol francés.