Francia acelera su recambio para el Mundial 2026 y deja afuera a figuras de la final con Argentina

Didier Deschamps renovó gran parte del plantel francés y varios protagonistas de la final ante Argentina en Qatar 2022 no estarán en el Mundial 2026.

La selección de Francia confirmó este jueves su lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 y generó un fuerte impacto en el fútbol internacional. El entrenador Didier Deschamps profundizó el recambio generacional y dejó afuera a 14 futbolistas que fueron subcampeones en Qatar 2022 , incluida buena parte del equipo que perdió la final ante la Selección argentina .

La renovación de Francia para la próxima Copa del Mundo tendrá ausencias muy pesadas. Entre los nombres que no estarán aparecen históricos como Antoine Griezmann , Olivier Giroud , Hugo Lloris y Raphaël Varane .

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También quedaron afuera futbolistas importantes del ciclo reciente como Eduardo Camavinga y Randal Kolo Muani , protagonista de la última jugada de la final ante Argentina en Lusail.

Arqueros: Alphonse Areola, Hugo Lloris y Steve Mandanda.

Defensores: Axel Disasi, Benjamin Pavard y Raphaël Varane.

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi y Jordan Veretout.

Delanteros: Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann y Randal Kolo Muani.

La mayoría de ellos tuvo minutos en la histórica final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2054994881269923972&partner=&hide_thread=false LA LISTA DE FRANCIA PARA EL MUNDIAL.



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Qué jugadores siguen en Francia tras Qatar 2022

A pesar del fuerte recambio, Didier Deschamps mantuvo una base importante de futbolistas con experiencia mundialista. Son 10 los jugadores que estuvieron en Qatar 2022 y buscarán revancha en el Mundial 2026.

Los sobrevivientes del último subcampeonato mundial son:

Theo Hernández

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

William Saliba

Dayot Upamecano

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Ousmane Dembélé

Kylian Mbappé

Marcus Thuram

La continuidad de figuras como Mbappé, Dembélé y Tchouaméni marca la intención de sostener una estructura competitiva con jugadores jóvenes y consolidados.

Por qué Francia decidió hacer un recambio tan fuerte

El proceso de renovación en Francia responde a cuestiones futbolísticas y generacionales. Varios referentes históricos terminaron su ciclo internacional después de Qatar y otros perdieron terreno por rendimiento o decisiones tácticas.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Hugo Lloris, capitán del seleccionado durante más de una década. También se destacan las salidas de Raphaël Varane y Olivier Giroud, símbolos de la generación campeona en Rusia 2018. Las ausencias de Camavinga y Kolo Muani aparecen como las más sorpresivas por actualidad y proyección dentro del fútbol europeo.

En Francia consideran que el Mundial 2026 marcará el inicio de una nueva etapa. Además, la próxima Copa del Mundo FIFA tendrá 48 selecciones, más partidos y una exigencia física mucho mayor. Aun con el recambio, Francia seguirá siendo candidata al título gracias a figuras como Kylian Mbappé y a la enorme cantidad de talento joven que tiene el fútbol francés.