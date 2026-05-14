Mundial 2026: Godoy Cruz se convierte en el epicentro del trueque de figuritas.

La pasión por el Mundial 2026 ya se vive en Mendoza y, como es costumbre, el fenómeno de las figuritas lidera el entusiasmo de grandes y chicos. Para canalizar este furor, la Municipalidad de Godoy Cruz anunció que este sábado a las 16 , la plaza departamental se transformará en el punto de encuentro para el trueque de cromos.

La propuesta busca facilitar el llenado del álbum oficial en un ambiente familiar y seguro . Ante la dificultad que suele representar conseguir las "figuritas difíciles", el sistema de trueque entre particulares se presenta como la solución más efectiva y económica para los fanáticos.

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La iniciativa retoma una tradición que ya dio excelentes resultados en el departamento. Durante las previas de Rusia 2018 y Qatar 2022 , cientos de personas se concentraron en la explanada del Concejo Deliberante con el mismo objetivo.

Para este año, debido a la alta expectativa que genera la "Scaloneta", se decidió trasladar la actividad a la plaza departamental para garantizar mayor comodidad y espacio a los asistentes.

Desde la organización destacaron que el evento no solo tiene un fin práctico -el de completar la colección- sino también social, permitiendo que vecinos de distintas zonas compartan su hobby y fomenten el esparcimiento al aire libre.

intercambio de figuritas hcd godoy cruz mundial 2022 22.jpeg Este año, el trueque de figuritas se realizará en la plaza departamental.

Información útil para asistir

Cuándo: sábado 30 de mayo, desde las 16.

Dónde: plaza de Godoy Cruz.

Qué llevar: se recomienda asistir con el álbum y el listado de números faltantes y repetidos para agilizar el canje.

Costo: la actividad es libre y gratuita para todo público.

Con esta convocatoria, Godoy Cruz se posiciona como el centro de reunión para los coleccionistas mendocinos, desatando una verdadera fiebre mundialista en el corazón del departamento.