14 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Godoy Cruz se convierte en el epicentro del trueque de figuritas

El Mundial 2026 llega a Godoy Cruz con un masivo intercambio de figuritas para coleccionistas. La propuesta es para grandes y chicos, en la plaza departamental.

Mundial 2026: Godoy Cruz se convierte en el epicentro del trueque de figuritas.

Mundial 2026: Godoy Cruz se convierte en el epicentro del trueque de figuritas.

Por Sitio Andino Departamentales

La pasión por el Mundial 2026 ya se vive en Mendoza y, como es costumbre, el fenómeno de las figuritas lidera el entusiasmo de grandes y chicos. Para canalizar este furor, la Municipalidad de Godoy Cruz anunció que este sábado a las 16, la plaza departamental se transformará en el punto de encuentro para el trueque de cromos.

Lee además
Guía del hincha: requisitos para viajar, datos útiles y curiosidades sobre el Mundial 2026 

Mundial 2026: el manual definitivo para acompañar, aquí o allá, a la Scaloneta
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta
Figuritas del mundial - 146777
Mundial 2026: Godoy Cruz pone en marcha un encuentro para intercambiar las figuritas.

Mundial 2026: Godoy Cruz pone en marcha un encuentro para intercambiar las figuritas.

Mundial 2026: un clásico que se traslada a la plaza

La iniciativa retoma una tradición que ya dio excelentes resultados en el departamento. Durante las previas de Rusia 2018 y Qatar 2022, cientos de personas se concentraron en la explanada del Concejo Deliberante con el mismo objetivo.

Para este año, debido a la alta expectativa que genera la "Scaloneta", se decidió trasladar la actividad a la plaza departamental para garantizar mayor comodidad y espacio a los asistentes.

Desde la organización destacaron que el evento no solo tiene un fin práctico -el de completar la colección- sino también social, permitiendo que vecinos de distintas zonas compartan su hobby y fomenten el esparcimiento al aire libre.

intercambio de figuritas hcd godoy cruz mundial 2022 22.jpeg
Este año, el trueque de figuritas se realizará en la plaza departamental.

Este año, el trueque de figuritas se realizará en la plaza departamental.

Información útil para asistir

  • Cuándo: sábado 30 de mayo, desde las 16.

  • Dónde: plaza de Godoy Cruz.

  • Qué llevar: se recomienda asistir con el álbum y el listado de números faltantes y repetidos para agilizar el canje.

  • Costo: la actividad es libre y gratuita para todo público.

Con esta convocatoria, Godoy Cruz se posiciona como el centro de reunión para los coleccionistas mendocinos, desatando una verdadera fiebre mundialista en el corazón del departamento.

Temas
Seguí leyendo

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Mundial 2026: la DGE convierte himnos en "hits" de cancha con IA

De la gloria mundialista al Malbec: así nació el vino solidario de la Selección 86

En la previa del Mundial 2026, el Hot Sale impulsa descuentos y financiación en televisores

Las claves ocultas de la lista de Scaloni de cara al Mundial 2026

Andino Mundialista, capítulo 2: el Último Baile y la Nueva Guardia

Los siete borrados de Scaloni para el Mundial 2026

Prelista mundialista: Scaloni llamó al mendocino Zaid Romero

LO QUE SE LEE AHORA
Agua Botada, al suroeste de Malargüe (Fotos Mercedes Mendiola). video

El fenómeno OVNI resurge en Malargüe y atrae a investigadores de todo el país

Las Más Leídas

Daniel Garre, dueño de La yunta Mayorista. Foto: Mike Bartoluce video

El negocio familiar que nació en San Rafael y hoy conquista Mendoza: la historia de La Yunta Mayorista

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Con una inversión cercana a los US$210 millones, El Quemado alcanzará una capacidad instalada total de 305 MW. video

El parque solar más grande del país inaugura en Mendoza: qué impacto tendrá El Quemado en el sistema eléctrico argentino

Dura condena tras un juicio civil por mala praxis contra el Hospital Perrupato de San Martín.

Un hospital mendocino deberá pagar $214 millones por un caso de mala praxis

Crece la preocupación en San Rafael por la cantidad de personas que viven en la calle video

"La ayuda no alcanza": la dura advertencia sobre las personas en situación de calle en San Rafael