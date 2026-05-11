Mundial 2026: Scaloni borró a siete futbolistas de Argentina y les cerró la puerta

La presentación oficial de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026 dejó varias sorpresas fuertes y también algunos nombres pesados afuera. Más allá de los 55 futbolistas reservados por Lionel Scaloni, hubo siete jugadores que venían orbitando alrededor del seleccionado y que finalmente quedaron borrados del radar mundialista, perdiendo terreno en una competencia interna cada vez más feroz.
Los siete jugadores que Lionel Scaloni dejó afuera de Argentina
La enorme competencia interna dentro de la Selección argentina terminó dejando afuera a varios proyectos importantes. En algunos casos influyó la falta de continuidad, mientras que en otros directamente pesó el nivel altísimo de los futbolistas que ocupan esos puestos.
Uno de los casos más llamativos es el de Julio Soler, quien había aparecido como alternativa en las Eliminatorias pero terminó perdiendo terreno frente a:
Nicolás Tagliafico
Marcos Acuña
Facundo Medina
Gabriel Rojas
En ataque, la situación de Valentín Castellanos también refleja la dificultad para meterse en una ofensiva repleta de figuras como:
Lionel Messi
Julián Álvarez
Lautaro Martínez
Giuliano Simeone
Alejandro Garnacho
Mientras tanto, nombres como Lautaro Rivero, Kevin Lomónaco y Mariano Troilo aparecieron más como apuestas puntuales o convocatorias de emergencia que finalmente no lograron sostenerse en el tiempo.
Scaloni empieza a definir el Mundial 2026
La sensación dentro del cuerpo técnico es que Lionel Scaloni ya tiene prácticamente armado el núcleo fuerte del plantel mundialista. La base campeona del mundo sigue firme y solamente algunos lugares aparecen abiertos para futbolistas jóvenes o rendimientos explosivos de último momento.
Por eso, la ausencia de estos siete jugadores parece marcar un mensaje claro pensando en el futuro inmediato de la Selección argentina.
Mientras tanto, el entrenador continúa monitoreando el estado físico de varios referentes y espera definir en las próximas semanas la lista definitiva de 26 futbolistas que buscarán defender el título conseguido en Qatar 2022.