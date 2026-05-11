11 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni borró a siete futbolistas de Argentina y les cerró la puerta

El DT del equipo nacional Lionel Scaloni dejó afuera a varios futbolistas importantes en la prelista de Argentina para el duro Mundial 2026. Mirá el detalle.

El mendocino Taty Castellanos no estará en el Mundial 2026.

El mendocino Taty Castellanos no estará en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La presentación oficial de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026 dejó varias sorpresas fuertes y también algunos nombres pesados afuera. Más allá de los 55 futbolistas reservados por Lionel Scaloni, hubo siete jugadores que venían orbitando alrededor del seleccionado y que finalmente quedaron borrados del radar mundialista, perdiendo terreno en una competencia interna cada vez más feroz.

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Los futbolistas que no fueron incluidos por Scaloni son:

  • Tomás Palacios
  • Julio Soler
  • Lautaro Rivero
  • Kevin Lomónaco
  • Mariano Troilo
  • Enzo Barrenechea
  • Valentín “Taty” Castellanos

Además, otros dos nombres importantes como Joaquín Panichelli y Valentín Carboni quedaron descartados por lesiones ligamentarias que los dejaron prácticamente afuera de la carrera mundialista.

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Por qué Scaloni tomó esta decisión

La enorme competencia interna dentro de la Selección argentina terminó dejando afuera a varios proyectos importantes. En algunos casos influyó la falta de continuidad, mientras que en otros directamente pesó el nivel altísimo de los futbolistas que ocupan esos puestos.

Uno de los casos más llamativos es el de Julio Soler, quien había aparecido como alternativa en las Eliminatorias pero terminó perdiendo terreno frente a:

  • Nicolás Tagliafico
  • Marcos Acuña
  • Facundo Medina
  • Gabriel Rojas

En ataque, la situación de Valentín Castellanos también refleja la dificultad para meterse en una ofensiva repleta de figuras como:

  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez
  • Giuliano Simeone
  • Alejandro Garnacho

Mientras tanto, nombres como Lautaro Rivero, Kevin Lomónaco y Mariano Troilo aparecieron más como apuestas puntuales o convocatorias de emergencia que finalmente no lograron sostenerse en el tiempo.

Scaloni empieza a definir el Mundial 2026

La sensación dentro del cuerpo técnico es que Lionel Scaloni ya tiene prácticamente armado el núcleo fuerte del plantel mundialista. La base campeona del mundo sigue firme y solamente algunos lugares aparecen abiertos para futbolistas jóvenes o rendimientos explosivos de último momento.

Por eso, la ausencia de estos siete jugadores parece marcar un mensaje claro pensando en el futuro inmediato de la Selección argentina.

Mientras tanto, el entrenador continúa monitoreando el estado físico de varios referentes y espera definir en las próximas semanas la lista definitiva de 26 futbolistas que buscarán defender el título conseguido en Qatar 2022.

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