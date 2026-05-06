6 de mayo de 2026
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San Rafael

La pasión por el Mundial ya se vive en San Rafael: crece la venta de álbumes y figuritas

A meses de la gran cita futbolera, los kioscos de San Rafael ya registran una fuerte demanda de álbumes y paquetes de figuritas.

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Son los niños quienes, una vez más, llevan la pasión futbolera a casa y les piden a sus padres comenzar la tradicional colección mundialista, un clásico que se renueva en cada cita internacional.

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Este año, el mercado presenta tres marcas diferentes, es decir, tres álbumes distintos para coleccionar, lo que amplía las opciones pero también multiplica la fiebre entre fanáticos y coleccionistas.

En cuanto a los precios, cada álbum tiene un valor de $7.000, mientras que cada paquete de figuritas cuesta $2.000 e incluye ocho unidades. Para completar una colección, se necesitan alrededor de 650 figuritas, lo que implica comprar, como mínimo, más de 80 paquetes, sin contar figuritas repetidas, intercambios o faltantes.

Y como suele ocurrir en cada edición, la figurita más buscada y difícil de conseguir vuelve a ser la de Lionel Messi, el gran ídolo argentino que nuevamente encabeza la lista de las más codiciadas por chicos y grandes.

Embed - SAN RAFAEL: FUROR POR LAS FIGURITAS DEL MUNDIAL

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