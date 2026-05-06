La pasión por el Mundial ya se vive en San Rafael: crece la venta de álbumes y figuritas

Son los niños quienes, una vez más, llevan la pasión futbolera a casa y les piden a sus padres comenzar la tradicional colección mundialista, un clásico que se renueva en cada cita internacional.

Este año, el mercado presenta tres marcas diferentes, es decir, tres álbumes distintos para coleccionar, lo que amplía las opciones pero también multiplica la fiebre entre fanáticos y coleccionistas.

En cuanto a los precios, cada álbum tiene un valor de $7.000, mientras que cada paquete de figuritas cuesta $2.000 e incluye ocho unidades. Para completar una colección, se necesitan alrededor de 650 figuritas, lo que implica comprar, como mínimo, más de 80 paquetes, sin contar figuritas repetidas, intercambios o faltantes.

Y como suele ocurrir en cada edición, la figurita más buscada y difícil de conseguir vuelve a ser la de Lionel Messi, el gran ídolo argentino que nuevamente encabeza la lista de las más codiciadas por chicos y grandes. Embed - SAN RAFAEL: FUROR POR LAS FIGURITAS DEL MUNDIAL