Crisis en el transporte mendocino: subió el GNC, cayó el consumo y crece la preocupación

Aumento del GNC pone en jaque el funcionamiento de taxis y remises en el sur. Medios Andinos

Por Sitio Andino Departamentales







El reciente incremento del Gas Natural Comprimido, principal combustible utilizado por el transporte público como taxis y remises, volvió a encender las alarmas en el sector del transporte en San Rafael y la provincia de Mendoza, donde aseguran que la actividad atraviesa uno de sus momentos más complejos.

Desde el rubro remarcan que la última actualización tarifaria se realizó el año pasado y que, desde entonces hasta la actualidad, los combustibles líquidos acumularon aumentos superiores al 40%, mientras que el GNC ya supera el 30%, generando un fuerte desfasaje entre costos operativos y tarifas vigentes.

Caída del consumo y preocupación por los salarios A la falta de actualización tarifaria se suma una marcada baja en la demanda del servicio, una situación que impacta de lleno en la economía diaria de los trabajadores.

Desde el sector explicaron que el salario de los choferes está atado a la recaudación, percibiendo en promedio un 30% de lo producido, por lo que la caída en los viajes repercute directamente en sus ingresos.

Frente a este escenario, algunos trabajadores ya comenzaron a evaluar dejar la actividad y buscar otras alternativas laborales, al considerar que hoy el rubro dejó de ser rentable. Alejandro Maggi, delegado en San Rafael de la Asociación de Taxis y Remises Embed - SAN RAFAEL: AUMENTO DEL GNC - IMPACTO EN TAXIS Y CHOFERES