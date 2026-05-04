Cae la rentabilidad para repartidores y choferes de aplicaciones: pierden ingresos y deben trabajar más horas

El panorama es más desafiante para quienes dependen exclusivamente de estas plataformas

La situación de los repartidores de aplicaciones de delivery y transporte cambió en el último tiempo, por lo que se volvió más compleja y menos rentable . Mientras los ingresos dependen directamente de la cantidad de pedidos y los kilómetros recorridos, también impacta el fuerte aumento en las comisiones de las plataformas , que en algunos casos pasaron del 18% al 40%.

Este escenario generó una caída en las ganancias reales y obligó a muchos trabajadores a extender sus jornadas para sostener el nivel de ingresos.

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En diálogo con Noticiero Andino, Alejandro Astorga , vocero de la Asociación Civil de Repartidores, explicó que en el caso del delivery no existen comisiones directas como en el transporte , aunque la rentabilidad está lejos de ser estable.

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Según detalló, los ingresos dependen en gran medida de la demanda: "Varían cuando hay promociones o con la apertura de nuevos locales, que generan más pedidos", señaló.

Astorga indicó que, si bien algunos lo realizan como actividad complementaria, para otros es su principal fuente de ingresos. En su caso, implica una jornada de al menos ocho horas diarias.

En términos económicos, los ingresos pueden oscilar entre:

$1.200.000 en períodos favorables

$700.000 en momentos de baja actividad

Sistema de calificaciones y exigencias de las plataformas

Otro de los factores que incide en el trabajo diario es el sistema de evaluación de las aplicaciones. "Nos pagan y califican según cómo trabajemos: si aceptamos pedidos, si cumplimos horarios y si llegamos a tiempo", explicó Astorga.

Este esquema impacta directamente en la asignación de pedidos y, por lo tanto, en la posibilidad de generar mayores ingresos.

Choferes afectados por el aumento de comisiones

Por su parte, Daniel Fernández, chofer de una aplicación de transporte, remarcó que el principal problema del sector es el incremento en la comisión de las plataformas.

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"Pasaron del 18% al 40%, lo que redujo fuertemente las ganancias", afirmó. En su caso, utiliza esta actividad como un ingreso adicional y logra mejorar su rentabilidad a través de viajes turísticos, que suelen ser mejor pagos.

Sin embargo, el panorama es más desafiante para quienes dependen exclusivamente de estas plataformas. El cambio en las condiciones obligó a muchos trabajadores a extender sus jornadas laborales para mantener ingresos similares a los de meses anteriores.

"Lo que antes era para muchos un refugio laboral, ahora también está en crisis", concluyó Fernández.