La inteligencia artificial redefine las lógicas del trabajo: el caso de una app mendocina

En el marco del Día del Trabajador , cabe preguntarnos cómo los avances tecnológicos y, en particular, la inteligencia artificial , van reconfigurando nuestros puestos de trabajo . Con la implementación de estas herramientas, han cambiado muchas lógicas laborales que exceden el uso -o no- de ChatGPT, Gemini o Meta IA.

Hoy, lo cierto es que en distintos ámbitos se incorporan soluciones basadas en inteligencia artificial con múltiples fines , entre ellos, la gestión de recursos humanos . En este sentido, un estudio reciente de Bumeran reveló que el 57% de los argentinos utiliza IA en sus tareas cotidianas y que casi el 100% de los consultados la considera útil o muy útil para su trabajo diario.

En ese contexto, la discusión se desplaza hacia desarrollos concretos tanto en el país como en nuestra provincia. Tal es el caso de Quien Vino, una app de origen mendocino que propone soluciones para las áreas de recursos humanos.

Sitio Andino conversó con Patricia Soria, ingeniera en sistemas y desarrolladora de la app. “Empezamos a armar la plataforma, que busca hacer la gestión mucho más eficiente y que la relación entre el empleado y el empleador sea mucho más transparente”, explicó.

La herramienta reúne funciones administrativas como el registro de ingresos, la gestión de vacaciones, los recibos de sueldo y la organización de turnos. En este último punto, la inteligencia artificial cumple un rol central: el sistema analiza información previa y propone esquemas de trabajo optimizados. “Te hace la mejor propuesta para la semana siguiente”, sostuvo.

“Hoy podemos generar propuestas de organización de turnos en base al comportamiento de la empresa. Evita que alguien tenga que estar armando planillas de Excel toda la semana”, amplió. La idea, resumió, es liberar tiempo operativo para enfocarlo en decisiones de mayor valor dentro del área de recursos humanos.

El funcionamiento de la app es mediante suscripción y se adapta al tamaño de cada empresa. “Es una solución homologada y muy versátil, que se puede usar desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar”, indicó Soria. El objetivo ahora es consolidar su posicionamiento a nivel nacional y proyectar su crecimiento en los próximos años.

¿Reemplazo o transformación del trabajo?

Este tipo de desarrollos vuelve más concreto un debate que ya no es hipotético: si la inteligencia artificial reemplazará -o no- puestos de trabajo. “No es algo nuevo, pero ahora está mucho más al alcance de todos. Va a cambiar el mundo del trabajo como lo conocemos”, sostuvo Soria, y comparó este proceso con la llegada de Internet.

inteligencia artificial rrhh La IA se usa cada vez más para reorganizar el trabajo interno.

En esa línea, planteó que el impacto no necesariamente implica la desaparición de empleos, sino una transformación de las tareas: “No es tanto el reemplazo de una persona, pero sí de algunas tareas que ya van a ser asumidas por la inteligencia artificial. Entonces, la persona también va a tener nuevas responsabilidades y oportunidades”.

Pensado en el caso de herramientas como Quién Vino, el objetivo no es sustituir roles dentro de las empresas, sino reorganizar el trabajo. “No viene a reemplazar a las personas de recursos humanos, sino a darles mejores herramientas para tomar decisiones y evitar que pierdan tiempo en tareas administrativas”, explicó.

Crece la necesidad de habilidades humanas

El estudio de Bumeran también señala que algunas de las áreas más impactadas por el avance de la inteligencia artificial son marketing y publicidad (19%), trabajos administrativos (18%) y, en menor medida, redacción, atención al cliente y recursos humanos (9%).

Frente a estos datos -y a la incertidumbre que generan- crece la demanda de perfiles laborales más adaptables: personas con capacidad de trabajo en equipo, pensamiento crítico, creatividad, empatía y habilidades para resolver problemas.

En ese punto, emerge con fuerza el valor de las habilidades blandas. En un escenario cada vez más atravesado por tecnologías que automatizan procesos y delegan tareas en sistemas de inteligencia artificial, las cualidades humanas no sólo se mantienen vigentes: empieza a convertirse en lo más difícil de reemplazar.