Qué son las "soft skills" y por qué son claves en el nuevo mercado laboral argentino

El mercado de trabajo argentino atraviesa una etapa de cambios profundos, impulsados en gran parte por la nueva reforma laboral. En este escenario, especialistas en capital humano coinciden que todo colaborador y líder que sepa identificar las soft skills (habilidades blandas) tendrá una ventaja diferencial

En ese marco, el éxito profesional ya no se apoya únicamente en lo técnico, sino en competencias como la comunicación, la inteligencia emocional, la capacidad de adaptación, el trabajo en equipo y la capacidad de liderazgo.

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Las habilidades blandas (o Soft Skills) en el mundo del capital humano, pueden definirse como el conjunto de competencias personales, sociales y emocionales que influyen en el trabajo cotidiano y en las interacciones dentro de un ámbito laboral.

En un mercado laboral cada vez más dinámico y competitivo, las habilidades blandas comenzaron a ocupar un lugar central , sobre todo en los procesos de selección de personal. Aunque los conocimientos técnicos todavía siguen siendo necesarios, especialistas en liderazgo sostienen que factores como la inteligencia emocional , son determinantes para alcanzar cargos importantes y posiciones de jerarquía.

En este contexto, las famosas “Hard Skills” (habilidades duras o técnicas) funcionan hoy como un requisito básico para el ingreso a las organizaciones, mientras que las “Soft Skills” se convierten en conocimientos determinantes para ocupar puestos importantes.

¿Cuáles son las habilidades más demandadas en el mercado actual?

Según expertos, las soft skills esenciales en entornos de constante transformación, altamente colaborativos y multiculturales, son las siguientes:

Comunicación Efectiva

Responsabilidad

Trabajo en equipo

Adaptabilidad y Gestión del Cambio

Pensamiento crítico

Liderazgo empático

Creatividad e innovación

Gestión emocional y resiliencia

En cuanto a la responsabilidad y puntualidad, son dos puntos a destacar. Estudios revelan que el 47% de las empresas de argentina señala que estas dos características son las más escasas entre postulantes a vacantes de trabajo.

Federico Barni, CEO de la empresa Bumeran, sostiene: “Las habi­li­da­des blan­das son las más soli­ci­ta­das en el mer­cado labo­ral actual: el 68% de los espe­cia­lis­tas las con­si­dera prio­ri­ta­rias pero difí­ci­les de hallar. Si bien las com­pe­ten­cias digi­ta­les son fun­da­men­ta­les, las habi­li­da­des blan­das se han con­ver­tido en un dife­ren­cial clave para la emplea­bi­li­dad y el desa­rro­llo pro­fe­sio­nal”.

habilidades blandas trabajo (2) Responsabilidad y puntualidad entre las competencias más valoradas por las empresas.

Contexto con la nueva Ley de Modernización Laboral

La nueva Ley de Modernización laboral refuerza indirectamente la importancia de estas Soft Skills. La ley modifica el modelo de vínculo laboral, introduciendo mayor flexibilidad de contratación laboral, componentes salariales variables en base al desempeño, menor rigidez normativa, incentivos al empleo formal y las nuevas modalidades de trabajo híbrido.

¿Qué sucede cuando el sistema laboral se vuelve más flexible?

Al contar con reglas menos rígidas, incrementa la necesidad de las capacidades humanas. Es por eso que las habilidades blandas comienzan a ocupar lugares más centrales en los entornos de trabajo.

Ya no alcanza con “cumplir con horarios de trabajo”, hoy se valora la proactividad, responsabilidad (accountabillity) y la orientación a resultados. En el nuevo contexto dinámico, el colaborador necesita adaptarse a cambios constantes, manejar incertidumbre y aprender más rápido.

También, al cambiar a una estructura menos formal, aumenta la necesidad de tener acuerdos interpersonales efectivos. Capacidades de comunicación, negociación e inteligencia emocional, son claves para llevar a cabo negociaciones individuales, mantener un buen nivel de feedback y resolver conflictos.

La autonomía, gestión del tiempo y pensamiento crítico, se vuelven también indispensables con estos esquemas más flexibles, que apuntarán a que el colaborador se organice con su trabajo de manera más independiente, siendo capas de gestionar el tiempo eficazmente, a su vez que está preparado para la toma de decisiones. Los formatos de trabajo Freelance, también es importante en el marco de capacidades de autogestión.

palmares, oficinas, workplace, oficinistas, trabajadores, computadoras, tecnologia, coworking La reforma laboral favorece el desarrollo de este tipo de habilidades. Foto: Yemel Fil

Si bien la nueva ley no exige estas habilidades, los cambios que introduce las convierte en indispensables. Las áreas de capital humano más importantes del país revelan que “nos encontramos en el pasaje de liderar puestos a liderar capacidades”. Se convierten así en el factor principal de empleabilidad y productividad.

Más sobre la Ley de Modernización Laboral

Gestión Capital Humano, organiza una nueva capacitación para entender, anticiparse y tomar decisiones estratégicas frente a los cambios que impactan directamente en la gestión de personas, con la Nueva Ley de Modernización Laboral.

La capacitación será llevada a cabo por Juan Martín Peinado, abogado especialista en gestión de personas y relaciones laborales.

A todos los interesados que quieran conocer más en detalle la nueva reforma, pueden inscribirse en el siguiente formulario. Serán contactados para tener más información y detalles sobre promociones exclusivas: https://forms.gle/9XTG5wfgsEa41exi7

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Por Mariano Wiunkhaus, Analista de Marketing de Gestión Capital Humano