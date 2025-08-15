Un software de capital humano de Mendoza se expande por Argentina y en varios países de Latinoamérica

Un software de capital humano de Mendoza se expande por Argentina y en varios países de LATAM

En un mundo empresarial cada vez más dinámico, la gestión eficiente del capital humano dejó de ser solo una función administrativa para convertirse en un factor estratégico de competitividad. Las empresas necesitan datos en tiempo real, procesos más simples y herramientas (software) que permitan poner a las personas en el centro de la gestión.

En Mendoza, esta transformación ya está en marcha, y YAM Capital Humano es uno de sus protagonistas.

Desarrollado por Gestión Capital Humano, YAM nació con un objetivo claro: “transformar la manera en que las organizaciones gestionan su propio talento”. Hoy, nueve años después, el software está presente en empresas de toda la Argentina y ha logrado expandirse a otros países de Latinoamérica, adaptándose a distintas normativas y contextos. Empresas de Venezuela, Paraguay, Perú y Colombia ya están utilizando el sistema.

Dentro de Mendoza , diferentes bodegas, empresas de salud, farmacéuticas, construcción, cooperativas y empresas de tecnología ya han adoptado el software. No importa el tamaño: YAM está diseñado tanto para PyMEs que buscan profesionalizar sus procesos, como para grandes corporaciones que requieren un sistema robusto y escalable.

Con estas nuevas herramientas, cada vez más comunes en el ámbito del capital humano, las empresas pueden olvidarse de las planillas de Excel y centrarse en los procesos que aportan valor a sus objetivos empresariales.

talleres andy (2) Un software de capital humano de Mendoza se expande por Argentina y en varios países de LATAM

Un sistema modular que se adapta a cada necesidad

Uno de los mayores diferenciales de este software es su estructura modular, que permite a cada organización elegir exactamente las herramientas que necesita, integrándolas en un solo ecosistema. Entre ellos, destacan:

Administración de Personal (módulo central en toda organización): permite gestionar en detalle el legajo del personal, préstamos y anticipos, licencias y permisos, sanciones, vacaciones, entregas de ropa y la carga de recibos digitales. Un verdadero núcleo operativo para el área de RRHH.

A diferencia de sus competidores, Yam cuenta con un Módulo de Administración mucho más completo que los que comúnmente ofrecen en el mercado, abarcando el proceso en su totalidad. Pocos sistemas en Argentina ofrecen tantas soluciones en un mismo paquete, a un precio tan accesible.

Control de Asistencia: integra el ingreso de marcas desde relojes biométricos, la carga de marcas administrativas y una vista detallada de la asistencia del personal. Su sistema de “semáforo de cumplimiento horario” facilita detectar desviaciones en tiempo real, optimizando la productividad de los equipos, y ayudado a las organizaciones a disminuir el ausentismo laboral.

La gran variedad de módulos de Yam permiten profundizar la gestión en áreas específicas, como Estructura Organizacional, Capacitaciones, Gestión de Talentos, Salud Ocupacional, Gestión de Desempeño, Encuestas de Clima e Higiene y Seguridad.

El módulo de Selección y Reclutamiento incorpora hoy tecnología de inteligencia artificial, que automatiza las tareas operativas del proceso y libera al reclutador para enfocarse en lo realmente importante: las personas y su potencial.

Finalmente, se suma una innovación única en el mercado: Compensaciones y Beneficios. Este módulo, poco habitual en sistemas de RRHH, permite tomar decisiones estratégicas y justas basadas en datos, asegurando la equidad interna y externa. Una herramienta clave para atraer, retener y motivar talento en entornos laborales cada vez más competitivos.

Once módulos compatibles con las necesidades en el área de capital humano de las empresas son los que integran la estructura de Yam, que la hace ser una herramienta confiable y atractiva frente a su competencia.

área de Recursos Humanos El software está presente en empresas de toda la Argentina y ha logrado expandirse a otros países de Latinoamérica.

Beneficios que se sienten en el día a día

El impacto de YAM en las organizaciones va más allá de la digitalización. Al centralizar la información y generar reportes e indicadores en tiempo real, el sistema permite tomar decisiones más rápidas y basadas en datos. Además, su diseño intuitivo asegura que tanto el personal de RRHH como los colaboradores puedan usarlo sin dificultad.

“Cada módulo de YAM se adapta a las necesidades específicas de tu organización, convirtiéndolo en un sistema integral para el capital humano”, Diego Menéndez, Fundador y CTO de Yam Capital Humano.

Cada empresa se siente acompañada, ya que el objetivo propuesto por la compañía es ser un aliado, y trabajar en conjunto en cada una de las etapas del proceso de digitalización. Comenzando desde la implementación.

En expansión constante

La internacionalización de YAM es una muestra clara de su solidez. Su llegada a otros países de LATAM confirma que el sistema no solo es útil en el contexto mendocino o argentino, sino que responde a desafíos universales de la gestión de personas.

Hoy, más que nunca, invertir en tecnología de RRHH es invertir en el futuro. YAM Capital Humano demuestra que es posible combinar innovación, flexibilidad y conocimiento profundo del mundo laboral para generar valor real en una organización.

Por Mariano Wiunkhaus, Analista de Marketing de Gestión Capital Humano.