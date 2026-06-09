9 de junio de 2026
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Qué es el envero y por qué es clave para la calidad del vino y del aceite de oliva en Mendoza

En Mendoza, el envero es una de las señales más esperadas en viñedos y olivares. Qué significa y por qué resulta tan importante.

Qué es el envero y por qué es clave para la calidad del vino y del aceite de oliva en Mendoza

Qué es el envero y por qué es clave para la calidad del vino y del aceite de oliva en Mendoza

 Por Soledad Maturano

Tanto en viñedos como en olivares existe un momento que funciona como una señal de que el trabajo de todo un año tiene resultados muy concretos. Nos referimos al envero, un proceso natural que anuncia el inicio de maduración de los frutos y que resulta fundamental para definir la calidad final de la uva o la aceituna en la provincia de Mendoza.

Si bien el término "envero" suele estar asociado a la vitivinicultura, lo cierto es que también tiene un papel central en producción olivícola. En los dos casos juega un papel importante el cambio de color, pues la pigmentación es la manifestación más visible de una transformación que va más allá.

vid envero
El término envero se asocia a la vitivinicultura y a la olivicultura.

El término envero se asocia a la vitivinicultura y a la olivicultura.

Qué es el envero

De acuerdo a los sitios webs de bodegas y fincas consultados por este medio, el envero es una fase del ciclo biológico de los frutos en la que comienza su maduración. En la vid, se identifica fácilmente porque las uvas dejan atrás el verde intenso para adquirir los tonos característicos de cada variedad: violáceos en las tintas y amarillos o dorados en las blancas.

En el hemisferio sur, este proceso, suele ocurrir durante el verano y marca el comienzo de una cuenta regresiva hacia la cosecha. Sin embargo, no se presenta de manera uniforme: factores como la temperatura, la exposición solar y las condiciones climáticas pueden hacer que el proceso avance a diferentes ritmos incluso dentro de un mismo racimo.

La etapa que define el perfil de los vinos

Para los viñedos, el envero representa mucho más que un cambio de color. Es el momento en que la uva inicia su maduración alcohólica y fenólica, un proceso en el que comienza a acumular azúcares, ácidos, aromas y compuestos responsables de la coloración.

Por eso, se trata de una instancia determinante para la calidad de la cosecha. A partir de esta etapa, los frutos desarrollan gran parte de los atributos que luego se expresarán en el vino, desde su intensidad aromática hasta su estructura y perfil sensorial.

En el olivo, una señal para la cosecha

En olivicultura, el envero también indica el inicio de la maduración. En este caso, las aceitunas comienzan a perder su color verde y aparecen tonalidades violáceas que anticipan la llegada de la cosecha.

envero oliva aceituna
El envero es fundamental para la producción de aceite de oliva.

El envero es fundamental para la producción de aceite de oliva.

Para los productores, este punto es especialmente importante porque suele considerarse el momento óptimo para obtener aceitunas destinadas a aceites de oliva virgen extra de cosecha temprana. La recolección en esta etapa permite preservar características vinculadas al aroma, el sabor y otras cualidades organolépticas del producto.

Un proceso influenciado por múltiples factores

Al igual que ocurre en los viñedos, el envero de la aceituna no sucede de manera homogénea. El clima, el riego, la variedad, la poda, la orientación de los árboles e incluso la ubicación del olivar pueden modificar los tiempos de maduración.

Por eso, es habitual encontrar aceitunas verdes, otras en pleno envero y algunas más maduras dentro de una misma plantación.

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