9 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Construcción

Construcción en San Rafael: aseguran que la presión impositiva frena el crecimiento del sector

Desde la Específica de la Construcción de la CCIA de San Rafael señalaron que la presión impositiva, la escasa obra pública y la falta de inversión privada configuran un escenario complejo para la actividad.

La construcción y un presente incierto en San Rafael.

La construcción y un presente incierto en San Rafael.

Según explicó el referente empresarial, el sector enfrenta un escenario complejo que refleja las dificultades económicas que se viven tanto a nivel nacional como local.

La presión impositiva, una de las principales preocupaciones en San Rafael

Desde la Específica de la Construcción señalaron que realizan un seguimiento permanente de las variables que afectan a la actividad. Entre ellas, destacaron que la carga impositiva es uno de los principales obstáculos para el desarrollo del sector.

En este sentido, remarcaron la necesidad de que exista un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para generar condiciones que permitan mejorar la competitividad y fomentar nuevas inversiones. "Necesitamos del aporte de los tres estados: municipal, provincial y nacional", señalaron desde la entidad.

Poca obra pública y escasa inversión privada

Respecto de la actualidad del sector, el presidente de la Específica, Fernando Sombra, indicó que la obra pública actualmente está concentrada en pocos actores y que la inversión privada tampoco muestra signos de recuperación.

Esta combinación de factores repercute directamente en la actividad de las empresas vinculadas a la construcción, que observan con preocupación la falta de nuevos proyectos y oportunidades de desarrollo.

Desde la entidad advirtieron que, mientras no mejoren las condiciones económicas y no se generen incentivos para la inversión, el sector continuará enfrentando importantes desafíos en San Rafael.

Fernando Sombra de la Específica de la Construcción cuenta del presente en el sector

Embed - SAN RAFAEL: LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ EN UNA SITUACIÓN COMPLEJA

Temas
Seguí leyendo

"La carrera más difícil de mi vida": el emotivo mensaje de Juan Roth tras nueve meses de lucha

Tunuyán lanzó un concurso de vidrieras inspiradas en el Mundial 2026

"Me desmayé y convulsioné": el estremecedor relato de la mendocina Paula Giménez, detenida en Libia

Atropelló a un ciclista, escapó y ahora lo busca la Policía

Un refugio que cuida decenas de perros recibió una ayuda clave para seguir funcionando

Más de 7.000 kilos de plástico dejaron de ser basura gracias al trabajo de estudiantes

El acuerdo que permitirá a más vecinos acceder a títulos universitarios

Realizan las últimas pruebas y crece la expectativa por la inauguración del gasoducto

Lee además
En la Ciudad de Mendoza, las obras privadas equivalen casi seis plazas Independencia.

En la Ciudad de Mendoza, las construcciones privadas equivalen casi seis plazas Independencia
Banco Nación lanzó un beneficio para jubilados y clientes: promoción en hogar y construcción

Atención clientes de Banco Nación: así es el nuevo beneficio para compras del hogar
LO QUE SE LEE AHORA
Fenómeno del Super NIño y su implicancia en el Valle de Uco. video

¿Llega un "Super Niño"? Esto podría pasar con el clima en Mendoza

Las Más Leídas

Cómo estará el Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio

Día del Primo en Argentina: por qué se celebra hoy, 9 de junio

El Día del Primo tiene un origen inesperado y pocos lo saben

La UNCuyo en números: cuántos alumnos ingresan y el impactante dato de cuántos se reciben por año.

Cuántos alumnos ingresan a la UNCUYO y cuántos se reciben por año

Trabajaron varias dotaciones de bombero para sofocar las llamas. 

Un incendio destruyó varios comercios en plena Alta Montaña

La mujer explicó que no le resultó extraño que Barrelier le pidiera prestado el vehículo

Una nueva detención sacude la investigación por el femicidio de Agostina Vega