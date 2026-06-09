Construcción en San Rafael: aseguran que la presión impositiva frena el crecimiento del sector

La construcción y un presente incierto en San Rafael.

La situación económica que atraviesa el país continúa impactando en distintos sectores productivos y la construcción no es la excepción . En ese contexto, desde Noticiero Andino dialogaron con el presidente de la Específica de la Construcción de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA) de San Rafael para conocer el panorama actual de la actividad.

Según explicó el referente empresarial, el sector enfrenta un escenario complejo que refleja las dificultades económicas que se viven tanto a nivel nacional como local.

Desde la Específica de la Construcción señalaron que realizan un seguimiento permanente de las variables que afectan a la actividad. Entre ellas, destacaron que la carga impositiva es uno de los principales obstáculo s para el desarrollo del sector.

En este sentido, remarcaron la necesidad de que exista un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para generar condiciones que permitan mejorar la competitividad y fomentar nuevas inversiones. "Necesitamos del aporte de los tres estados: municipal, provincial y nacional", señalaron desde la entidad.

Poca obra pública y escasa inversión privada

Respecto de la actualidad del sector, el presidente de la Específica, Fernando Sombra, indicó que la obra pública actualmente está concentrada en pocos actores y que la inversión privada tampoco muestra signos de recuperación.

Esta combinación de factores repercute directamente en la actividad de las empresas vinculadas a la construcción, que observan con preocupación la falta de nuevos proyectos y oportunidades de desarrollo.

Desde la entidad advirtieron que, mientras no mejoren las condiciones económicas y no se generen incentivos para la inversión, el sector continuará enfrentando importantes desafíos en San Rafael.

Fernando Sombra de la Específica de la Construcción cuenta del presente en el sector