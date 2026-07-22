Cuánto cuesta construir una casa de 80 metros cuadrados en Mendoza en julio de 2026

Construir una casa en Mendoza representa, muchas veces, un desafío económico que exige planificación y una proyección ordenada de quienes deciden iniciar una obra. En ese contexto, el Centro de Ingenieros de Mendoza actualiza todos los meses el valor del metro cuadrado y julio no fue la excepción.

Según el último informe, el costo de construcción aumentó 3,29% respecto de junio y acumuló un incremento interanual del 33,84%. Así, el valor del metro cuadrado para una vivienda económica se ubicó en $1.514.398 , mientras que para una vivienda de mediana calidad ascendió a $1.969.800.

Si esos valores se trasladan a una vivienda de 80 metros cuadrados , el presupuesto estimado queda de la siguiente manera:

Estos elevados costos responden, principalmente, al aumento sostenido de los materiales de construcción y a la actualización de la mano de obra .

Frente a este escenario, especialistas advierten que, al menos en algunas zonas de Mendoza, comprar una vivienda usada puede resultar hoy una alternativa más conveniente, impulsada por la mayor oferta de créditos hipotecarios con tasas que, por el momento, siguen siendo competitivas.

Cómo atraviesa la construcción este momento en Mendoza

En términos generales, la construcción continúa mostrando señales de desaceleración a nivel nacional. Sin embargo, Mendoza ha logrado diferenciarse de esa tendencia en los últimos años.

Entre 2021 y 2025, los permisos de construcción relevados en 246 municipios del país -que representan el 80% de la población urbana y se elaboran sobre estadísticas del INDEC- reflejaron una caída en gran parte del territorio. En ese contexto, Mendoza figuró entre los pocos aglomerados que mantuvieron una tendencia positiva.

Los materiales son los que más impulsan el aumento de la construcción.

De todas maneras, el panorama para 2026 aparece más desafiante. Si bien la tendencia de fondo continúa siendo favorable, el incremento permanente de los costos vuelve más complejo el desarrollo de nuevos proyectos privados.

En ese sentido, el Índice de la Red Edificar (IRE) registró una suba del 1,57% durante junio. Con ese resultado, el primer semestre de 2026 cerró con un incremento acumulado del 4,66% en los materiales de construcción.

Qué explican desde el sector

En la misma línea, Martín Sanchís, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Delegación Mendoza), explicó que los principales movimientos continúan dándose en el precio de los materiales.

"Hay movimientos todos los meses, aunque no siempre son en la misma magnitud. Hay períodos en los que aumentan por debajo de la inflación y otros en los que lo hacen por encima, pero no hay nada que esté muy desfasado" respecto a la inflación, señaló en diálogo con Noticiero Andino.

Respecto de la mano de obra, sostuvo que es uno de los componente que tiene actualizaciones salariales porque "se está intentando recuperar un poco el poder adquisitivo de los trabajadores".

Además, remarcó que el costo de construir medido en dólares aumentó con mayor intensidad en el último tiempo, una situación que, según explicó, terminó impactando sobre la inversión privada. "Eso hace que no se invierta tanto en el sector privado", explicó.