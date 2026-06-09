ANSES: quiénes cobran este martes 9 de junio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 9 de junio . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 1 , recibirán su pago correspondiente.

Las personas con documentos terminados en 1 podrán cobrar este beneficio a través de Anses

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Junio - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 8 de julio de 2026.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios con DNI finalizado en 2 y 3 ya tienen disponible el monto asignado.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de junio hasta el 8 de julio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de mayo, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de junio.

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Fechas de cobro ANSES junio 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8 de junio

Documentos terminados en 1: 9 de junio

Documentos terminados en 2: 10 de junio

Documentos terminados en 3: 11 de junio

Documentos terminados en 4: 12 de junio

Documentos terminados en 5: 16 de junio

Documentos terminados en 6: 17 de junio

Documentos terminados en 7: 18 de junio

Documentos terminados en 8: 19 de junio

Documentos terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 23 de junio

Documentos terminados en 2 y 3: 24 de junio

Documentos terminados en 4 y 5: 25 de junio

Documentos terminados en 6 y 7: 26 de junio

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0: 8 de junio

Documentos terminados en 1: 9 de junio

Documentos terminados en 2: 10 de junio

Documentos terminados en 3: 11 de junio

Documentos terminados en 4: 12 de junio

Documentos terminados en 5: 16 de junio

Documentos terminados en 6: 17 de junio

Documentos terminados en 7: 18 de junio

Documentos terminados en 8: 19 de junio

Documentos terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10 de junio

Documentos terminados en 1: 11 de junio

Documentos terminados en 2: 12 de junio

Documentos terminados en 3: 16 de junio

Documentos terminados en 4: 17 de junio

Documentos terminados en 5: 18 de junio

Documentos terminados en 6: 19 de junio

Documentos terminados en 7: 22 de junio

Documentos terminados en 8: 23 de junio

Documentos terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de junio

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de junio

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de junio

Documentos terminados en 6 y 7: 16 de junio

Documentos terminados en 8 y 9: 17 de junio

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el martes 9 de junio al 8 de julio de 2026

: todos los documentos desde el martes 9 de junio al 8 de julio de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de junio al 8 de julio de 2026

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de junio

Documentos terminados en 2 y 3: 9 de junio

Documentos terminados en 4 y 5: 10 de junio

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de junio

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 19 de junio

Documentos terminados en 2 y 3: 22 de junio

Documentos terminados en 4 y 5: 23 de junio

Documentos terminados en 6 y 7: 24 de junio

Documentos terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desempleo Plan 2

Mayo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de junio al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.