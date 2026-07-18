Si cobrás asignaciones de ANSES, verificá estos datos para no tener inconvenientes

Como ocurre cada mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga distintas asignaciones y prestaciones a millones de beneficiarios en todo el país. Si recibís alguno de estos pagos, hay un aspecto clave que debés revisar: la información personal registrada en el organismo.
El dato que debés actualizar para evitar demoras en el cobro de tus beneficios de Anses
Los datos que ANSES recomienda revisar para no tener inconvenientes
La ANSES insiste en la importancia de que cada beneficiario mantenga actualizada su información personal y familiar. Contar con datos correctos no solo ayuda a evitar demoras o inconvenientes en el cobro de asignaciones y prestaciones, sino que también facilita la gestión de trámites y permite recibir avisos oficiales de manera más rápida y segura.
Entre los datos que conviene revisar periódicamente se encuentran el domicilio, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y la composición del grupo familiar, especialmente cuando se producen cambios relevantes como nacimientos, matrimonios, divorcios o nuevas convivencias.
La verificación y actualización de algunos datos puede realizarse de forma online a través de Mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí, los usuarios pueden acceder a la sección de información personal para modificar datos de contacto y mantener actualizada su situación registral.
En el caso de cambios vinculados al estado civil o a la conformación del grupo familiar, el trámite debe gestionarse mediante Atención Virtual. Para ello, es necesario ingresar a la plataforma, seleccionar la opción correspondiente a la actualización de datos personales o familiares y adjuntar la documentación que respalde la modificación solicitada.
No obstante, existen situaciones particulares que requieren una atención presencial. En esos casos, el organismo informa cuándo es necesario concurrir a una oficina de ANSES para completar el trámite, generalmente cuando la gestión no puede resolverse por los canales digitales habilitados.