Si cobrás asignaciones de ANSES, verificá estos datos para no tener inconvenientes

Como ocurre cada mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) otorga distintas asignaciones y prestaciones a millones de beneficiarios en todo el país. Si recibís alguno de estos pagos, hay un aspecto clave que debés revisar: la información personal registrada en el organismo .

La ANSES insiste en la importancia de que cada beneficiario mantenga actualizada su información personal y familiar . Contar con datos correctos no solo ayuda a evitar demoras o inconvenientes en el cobro de asignaciones y prestaciones , sino que también facilita la gestión de trámites y permite recibir avisos oficiales de manera más rápida y segura .

El dato que debés actualizar para evitar demoras en el cobro de tus beneficios de Anses

Entre los datos que conviene revisar periódicamente se encuentran el domicilio , la dirección de correo electrónico , el número de teléfono y la composición del grupo familiar , especialmente cuando se producen cambios relevantes como nacimientos, matrimonios, divorcios o nuevas convivencias.

La verificación y actualización de algunos datos puede realizarse de forma online a través de Mi ANSES , utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí, los usuarios pueden acceder a la sección de información personal para modificar datos de contacto y mantener actualizada su situación registral.

En el caso de cambios vinculados al estado civil o a la conformación del grupo familiar, el trámite debe gestionarse mediante Atención Virtual. Para ello, es necesario ingresar a la plataforma, seleccionar la opción correspondiente a la actualización de datos personales o familiares y adjuntar la documentación que respalde la modificación solicitada.

No obstante, existen situaciones particulares que requieren una atención presencial. En esos casos, el organismo informa cuándo es necesario concurrir a una oficina de ANSES para completar el trámite, generalmente cuando la gestión no puede resolverse por los canales digitales habilitados.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.