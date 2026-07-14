Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de Progresar correspondiente al mes de julio. En esta nota te contamos cuándo se cobra, cuánto se pagará este mes y todos los detalles del beneficio.
ANSES confirmó el calendario de pagos de Progresar para julio. Conocé las fechas de cobro, el monto que recibirán los beneficiarios y todos los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de Progresar correspondiente al mes de julio. En esta nota te contamos cuándo se cobra, cuánto se pagará este mes y todos los detalles del beneficio.
El programa Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es una asistencia económica del Estado nacional destinada a acompañar a los jóvenes en la finalización de sus estudios y promover su formación académica y profesional.
Durante julio, los beneficiarios del programa percibirán $35.000 correspondientes al período liquidado del mes anterior. Sin embargo, como es habitual, ANSES acreditará inicialmente el 80% del monto, es decir, $28.000. El 20% restante será retenido y se abonará una vez que el estudiante acredite el cumplimiento de los requisitos académicos y la condición de alumno regular.
El calendario de pagos de julio quedó establecido de la siguiente manera:
Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:
Para consultar el calendario completo de pagos de la ANSES correspondiente a julio, hacé clic acá. Por otro lado, quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible acceder al sitio oficial del organismo, donde se encuentra toda la información detallada.