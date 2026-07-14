14 de julio de 2026
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Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en julio 2026

ANSES confirmó el calendario de pagos de Progresar para julio. Conocé las fechas de cobro, el monto que recibirán los beneficiarios y todos los detalles.

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en julio 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en julio 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de Progresar correspondiente al mes de julio. En esta nota te contamos cuándo se cobra, cuánto se pagará este mes y todos los detalles del beneficio.

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de julio 2026

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de julio 2026

Todo sobre el pago de Progresar en julio: calendario y monto confirmado

El programa Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es una asistencia económica del Estado nacional destinada a acompañar a los jóvenes en la finalización de sus estudios y promover su formación académica y profesional.

Durante julio, los beneficiarios del programa percibirán $35.000 correspondientes al período liquidado del mes anterior. Sin embargo, como es habitual, ANSES acreditará inicialmente el 80% del monto, es decir, $28.000. El 20% restante será retenido y se abonará una vez que el estudiante acredite el cumplimiento de los requisitos académicos y la condición de alumno regular.

El calendario de pagos de julio quedó establecido de la siguiente manera:

  • Documentos terminados en 0 y 1: Viernes 17 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: Lunes 20 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: Martes 21 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: Miércoles 22 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: Jueves 23 de julio

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en mayo

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Para consultar el calendario completo de pagos de la ANSES correspondiente a julio, hacé clic acá. Por otro lado, quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible acceder al sitio oficial del organismo, donde se encuentra toda la información detallada.

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