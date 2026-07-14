Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de Progresar correspondiente al mes de julio . En esta nota te contamos cuándo se cobra, cuánto se pagará este mes y todos los detalles del beneficio.

El programa Progresar , anteriormente conocido como Becas Progresar , es una asistencia económica del Estado nacional destinada a acompañar a los jóvenes en la finalización de sus estudios y promover su formación académica y profesional.

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de julio 2026

Durante julio , los beneficiarios del programa percibirán $35.000 correspondientes al período liquidado del mes anterior . Sin embargo, como es habitual, ANSES acreditará inicialmente el 80% del monto , es decir, $28.000 . El 20% restante será retenido y se abonará una vez que el estudiante acredite el cumplimiento de los requisitos académicos y la condición de alumno regular.

El calendario de pagos de julio quedó establecido de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0 y 1: Viernes 17 de julio

Viernes 17 de julio Documentos terminados en 2 y 3: Lunes 20 de julio

Lunes 20 de julio Documentos terminados en 4 y 5: Martes 21 de julio

Martes 21 de julio Documentos terminados en 6 y 7: Miércoles 22 de julio

Miércoles 22 de julio Documentos terminados en 8 y 9: Jueves 23 de julio

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en mayo

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.

ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente. Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Para consultar el calendario completo de pagos de la ANSES correspondiente a julio, hacé clic acá. Por otro lado, quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible acceder al sitio oficial del organismo, donde se encuentra toda la información detallada.