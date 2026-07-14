El INDEC publica hoy la inflación de junio 2026: las proyecciones de las consultoras privadas

Durante la tarde de este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato de inflación de junio de 2026 . De acuerdo con los relevamientos de distintas consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría entre 1,5% y 2% .

De confirmarse esas proyecciones, el resultado quedaría en línea con la inflación de la Ciudad de Buenos Aire s , que fue del 1,8% en junio, impulsada principalmente por el aumento de los servicios y los alimentos.

En la previa de la publicación del dato oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que la inflación continuará desacelerándose en los próximos meses. En la misma línea, el vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que "la vemos en 1,9%, si tengo que dar un número" , aunque aclaró que se trata de una proyección. "Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo", afirmó.

Las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio se habría ubicado por debajo de la de mayo. De confirmarse esa tendencia, sería el tercer mes consecutivo con una desaceleración del índice .

En ese marco, Econviews informó que durante la cuarta semana de junio los precios de la canasta de alimentos y bebidas en supermercados aumentaron 0,2%, por debajo del 0,3% registrado la semana anterior. El relevamiento destacó subas en embutidos (2,6%) y bajas en bebidas (-0,8%), mientras que el incremento acumulado de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,1%.

Según las consultoras privadas, la inflación de junio quedaría por debajo del 2%. Foto: NA

Por su parte, LCG no registró variaciones en alimentos y bebidas durante la última semana del mes. El aumento en verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) fue compensado por las caídas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). Con estos datos, la consultora indicó que el promedio mensual del IPC de las últimas cuatro semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales, hasta 1,5%, respecto de mayo.

A su vez, Equilibra proyectó una inflación general de 1,9%, es decir, 0,2 puntos porcentuales por debajo del 2,1% registrado el mes anterior.

En tanto, Analytica relevó una suba de 0,1% en alimentos y bebidas durante la cuarta semana de junio. El promedio de las últimas cuatro semanas fue de 1,4%, mientras que para el índice general estimó una inflación mensual de 1,8%.