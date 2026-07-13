Subió la exportación de vino: cuáles fueron los principales mercados compradores de Mendoza

Las exportaciones de vino argentino crecieron durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , los despachos al exterior aumentaron 14,2% interanual en volumen , mientras que en junio el incremento fue del 11,6%.

Entre enero y junio se exportaron 102,6 millones de litros por un valor de US$319,6 millones , lo que representa una mejora interanual del 2,6% en facturación. Si se incorporan las ventas de mosto concentrado , el complejo vitivinícola alcanzó exportaciones por US$392,5 millones , un 6,6% más que en igual período de 2025.

El desempeño positivo se reflejó en prácticamente todos los segmentos. Los vinos fraccionados aumentaron 13,2% en junio y acumularon una suba del 2,4% en el semestre. En tanto, el vino a granel mostró un crecimiento del 6,2% en junio y del 52,7% en el acumulado anual.

El mosto concentrado también registró una fuerte recuperación, con un alza del 89,5% en junio y del 38,3% entre enero y junio.

En cuanto a los destinos, Reino Unido se ubicó como el principal comprador de vino argentino, seguido por Brasil, Estados Unidos, Canadá y México.

A su vez, el Malbec continúa siendo el varietal más demandado en los mercados internacionales.

La promoción internacional, uno de los ejes de la estrategia

Desde ProMendoza atribuyeron parte de estos resultados al trabajo de promoción comercial realizado junto con el Gobierno provincial. En ese marco, destacaron las dos ediciones consecutivas de Vinexpo Explorer, que permitieron acercar compradores internacionales a Mendoza para generar vínculos comerciales con bodegas locales.

El trabajo de promoción comercial ayudó al resultado positivo en exportación. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

En octubre de 2025 participaron 80 importadores internacionales y 150 bodegas mendocinas, mientras que la edición especializada en vino a granel, realizada en junio de este año, reunió a 25 compradores de mercados estratégicos y a 50 bodegas argentinas. Entre ambas convocatorias, cerca de 200 bodegas pudieron establecer contactos comerciales sin salir del país.

A estas acciones se sumaron la participación en la World Bulk Wine Exhibition de Ámsterdam y una presencia récord de 72 bodegas mendocinas en Wine Paris 2026, con el objetivo de ampliar mercados y consolidar la presencia del vino mendocino en el exterior.