El partido de Argentina contra Inglaterra obliga a un megaoperativo de seguridad en Atlanta por la semifinal

Otro de los factores que incrementa la complejidad del operativo es el importante movimiento interno de aficionados

La confirmación del cruce de semifinales entre la Selección Argentina e Inglaterra encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad de Atlanta . Para el próximo encuentro, las autoridades preparán un operativo de máxima seguridad para el encuentro de este miércoles por la noche en el Mercedes-Benz Stadium .

El Departamento de Policía de Atlanta (APD) afronta uno de los mayores desafíos logísticos y operativos de los últimos años. Acostumbradas a la organización de eventos deportivos bajo la estructura habitual de la NFL , las autoridades estadounidenses reconocen que este partido representa un escenario completamente diferente debido a una rivalidad histórica que trasciende el plano futbolístico.

La combinación de la histórica tensión entre ambos países, el folclore característico de las dos hinchadas y la masiva presencia de aficionados prevista para la semifinal configura un contexto de alto riesgo que obligó a reforzar las medidas preventivas dentro y fuera del estadio.

Uno de los aspectos que más inquieta a la organización es el sistema de distribución de espectadores establecido por la FIFA para esta instancia del torneo. A diferencia de lo que ocurre en competencias como la Liga Profesional Argentina o en varios campeonatos europeos, donde las parcialidades permanecen separadas mediante vallados , pulmones de seguridad e ingresos diferenciados, la venta oficial de entradas contempla una distribución mayoritariamente mixta.

La masiva presencia de aficionados prevista para la semifinal configura un contexto de alto riesgo.

Según informó el medio británico Daily Mail, únicamente los sectores ubicados detrás de cada arco estarán reservados para los simpatizantes de cada selección. En el resto del estadio se prevé una distribución prácticamente equitativa, con presencia de aficionados argentinos e ingleses compartiendo las tribunas laterales, una situación que incrementa considerablemente el desafío para las fuerzas de seguridad.

La preocupación de las autoridades aumentó luego de que en las últimas horas se viralizaran distintos videos en redes sociales que muestran los primeros incidentes entre simpatizantes de ambos países. De acuerdo con los registros difundidos, se produjeron altercados menores en las inmediaciones del estadio y también enfrentamientos en bares de la ciudad.

En uno de los videos más compartidos puede verse a un aficionado inglés intercambiando golpes de puño con tres hombres que llevaban camisetas de la Selección Argentina. Aunque los episodios fueron aislados, sirvieron como advertencia para reforzar el operativo previsto antes del partido.

Los antecedentes históricos también forman parte del operativo

Siempre según Daily Mail, los responsables del dispositivo de seguridad elaboraron un plan que contempla el fuerte componente histórico que acompaña cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.

Entre los antecedentes considerados aparecen la Guerra de Malvinas de 1982, además de la carga simbólica que representan la inolvidable "Mano de Dios".

Entre los antecedentes considerados aparecen la Guerra de Malvinas de 1982, además de la carga simbólica que representan la inolvidable "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" convertidos por Diego Maradona en el Mundial de México 1986. Incluso, los tradicionales cánticos de la hinchada argentina forman parte del análisis preventivo realizado por las autoridades.

Otro de los factores que incrementa la complejidad del operativo es el importante movimiento interno de aficionados dentro de Estados Unidos. Las autoridades esperan la llegada de miles de argentinos provenientes principalmente del estado de Florida y de otras regiones del país.

Muchos de ellos viajarán hasta Atlanta con el objetivo de acompañar a la Scaloneta, incluso sin contar con entradas para ingresar al Mercedes-Benz Stadium, lo que obligará a reforzar los controles en los alrededores del estadio y en los principales puntos de concentración de hinchas durante la jornada previa y el día del encuentro.