12 de julio de 2026
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Sitio Andino
China Suárez

La China Suárez explotó de emoción con la clasificación de Argentina a las semifinales

La actriz compartió con sus seguidores cómo vivió la agónica victoria de la Selección Argentina. Desde Miami, junto a Mauro Icardi celebró con euforia la clasificación a las semifinales.

Cuando el encuentro llegó a su fin, la China Suárez decidió registrar su reacción.

Cuando el encuentro llegó a su fin, la China Suárez decidió registrar su reacción.

Por Sitio Andino MuchoShow

La Selección Argentina volvió a ilusionar a millones de hinchas con una actuación inolvidable. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3 a 1 a Suiza en el tiempo suplementario por los cuartos de final del Mundial 2026 y consiguió el pase a las semifinales. La China Suárez fue una de las famosas que mostró en sus redes sociales cómo vivió el dramático descenlace del encuentro.

La China Suárez siguió el partido desde Miami junto a Mauro Icardi

La actriz se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Miami junto a Mauro Icardi y un grupo de amigos. Si bien en un principio trascendió que el futbolista viajaría acompañado por las dos hijas que tiene con Wanda Nara, esos planes finalmente no se concretaron.

También se había especulado con la posibilidad de que la pareja asistiera a alguno de los encuentros de la Selección Argentina en Estados Unidos. Sin embargo, al menos durante el duelo frente a Suiza, ambos siguieron el partido desde donde se hospedan.

No fue la primera vez que la actriz compartió su apoyo al conjunto nacional. En el encuentro anterior, cuando todavía permanecía en Buenos Aires, también había mostrado en sus redes cómo alentó a la Scaloneta.

El video del festejo de la China Suárez tras la clasificación de Argentina

El encuentro estuvo cargado de emociones. Alexis Mac Allister abrió el marcador para Argentina, aunque el empate de Suiza obligó a disputar un exigente tiempo suplementario. Finalmente, los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron el 3 a 1 definitivo y desataron el festejo de todo un país.

Cuando el encuentro llegó a su fin, la China Suárez decidió registrar su reacción. A través de sus historias de Instagram, publicó un video en el que se la observa frente al televisor mientras de fondo suena "Pa' la selección", el éxito de La T y La M que se convirtió en uno de los himnos de la Scaloneta.

Todavía atravesada por la tensión del partido, la actriz resumió el sentimiento de miles de argentinos con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. "Qué manera de sufrir siempre lpm", escribió. Instantes después, completamente desbordada por la emoción, levantó los brazos y celebró la clasificación al grito de "¡Dale Argentina!".

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