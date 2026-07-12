Mundial 2026: la gran preocupación de Scaloni se llama Messi tras el golpe que recibió ante Suiza

La Selección argentina no sufrió lesiones de gravedad ante Suiza y ya comenzó a enfocarse en la semifinal del Mundial 2026.

La Selección argentina ya dejó atrás la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 y ahora todas las miradas apuntan a la recuperación física del plantel de Lionel Scaloni . Tras el exigente triunfo 3-1 sobre Suiza en el alargue, el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora: ningún futbolista sufrió lesiones de gravedad , incluido Lionel Messi , que había generado preocupación durante el partido.

El capitán argentino recibió un fuerte impacto de Granit Xhaka en el ojo derecho durante el segundo tiempo y rápidamente encendió las alarmas. Messi mostró gestos de dolor y permaneció varios minutos tocándose la zona afectada.

Sin embargo, las molestias fueron disminuyendo con el correr del encuentro y el rosarino pudo completar el partido sin inconvenientes, por lo que no presenta una lesión que comprometa su presencia frente a Inglaterra .

Más allá del desgaste físico, el entrenador argentino terminó conforme porque ninguno de sus dirigidos sufrió lesiones musculares ni traumatismos importantes.

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Cristian Romero dejó la cancha durante el entretiempo del alargue, mientras que Leandro Paredes fue reemplazado sobre el cierre del encuentro. En ambos casos, las modificaciones respondieron únicamente al cansancio acumulado tras otro partido de 120 minutos.

El gran desafío antes de enfrentar a Inglaterra

La Selección argentina llega a las semifinales después de disputar dos alargues consecutivos, primero ante Egipto y luego frente a Suiza, una situación que incrementó el desgaste físico del plantel.

A eso se suman las altas temperaturas, los constantes viajes dentro de Estados Unidos y la extensa temporada europea que arrastran la mayoría de los futbolistas.

Con el partido frente a Inglaterra programado para el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el principal objetivo de Lionel Scaloni será recuperar a todos sus jugadores para intentar dar un nuevo paso rumbo a la final del Mundial 2026.