11 de junio de 2026
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Inflación

Por segundo mes consecutivo, la inflación bajó y se ubicó en 2,1%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo. Los detalles.

Por segundo mes consecutivo, la inflación bajó y se ubicó en 2,1%
Por segundo mes consecutivo, la inflación bajó y se ubicó en 2,1% Foto: NA
 Por Sofía Pons

Tras el pico de inflación de marzo, con 3,4%, y la baja de abril (2,6%), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó los valores correspondientes a mayo. Por segundo mes consecutivo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó y fue de 2,1%.

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De acuerdo al Instituto, la variación interanual ya alcanzó 33,2% y en el 2026 la inflación ya acumula 14,7%. Este año el IPC más bajo fue el de mayo, siendo el segundo mes consecutivo a la baja, tras diez meses en alza.

En lo que respecta al interior del país, los valores de las regiones quedaron plasmados de la siguiente manera:

  • Noreste: 2,6%
  • Gran Buenos Aires: 2,3%
  • Noroeste: 2,1%
  • Cuyo: 2,1%
  • Pampeana: 2%
  • Patagonia: 1,7%

Qué sectores sufrieron más aumentos en mayo

De acuerdo al informe del Indec, el rubro que sufrió el mayor incremento fue el de "Comunicación", con 3,4%; en segundo lugar, se ubicó "Educación", con el 2,9%; mientras que "Recreación y Cultura", registró aumentos del 2,8%.

A su vez, los que tuvieron menos aumentos fueron: "Prendas de vestir y calzado" (0,3%); "Bebidas alcohólicas y tabaco" (0,8%); y "Equipamiento y mantenimiento del hogar" (1,4%).

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