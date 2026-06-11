Por segundo mes consecutivo, la inflación bajó y se ubicó en 2,1% Foto: NA

Tras el pico de inflación de marzo, con 3,4%, y la baja de abril (2,6%), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó los valores correspondientes a mayo. Por segundo mes consecutivo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó y fue de 2,1%.

De acuerdo al Instituto, la variación interanual ya alcanzó 33,2% y en el 2026 la inflación ya acumula 14,7%. Este año el IPC más bajo fue el de mayo, siendo el segundo mes consecutivo a la baja, tras diez meses en alza.

#DatoINDEC Los precios al consumidor ( #IPC ) aumentaron 2,1% en mayo con respecto de abril y acumularon un alza de 14,7% en el año https://t.co/hhMjyBUCQl pic.twitter.com/laa9tih8RR

En lo que respecta al interior del país, los valores de las regiones quedaron plasmados de la siguiente manera:

Qué sectores sufrieron más aumentos en mayo

De acuerdo al informe del Indec, el rubro que sufrió el mayor incremento fue el de "Comunicación", con 3,4%; en segundo lugar, se ubicó "Educación", con el 2,9%; mientras que "Recreación y Cultura", registró aumentos del 2,8%.

A su vez, los que tuvieron menos aumentos fueron: "Prendas de vestir y calzado" (0,3%); "Bebidas alcohólicas y tabaco" (0,8%); y "Equipamiento y mantenimiento del hogar" (1,4%).