13 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol

Cruce histórico en redes por el Mundial 2026: la reacción de Antonela Roccuzzo al posteo viral de Claudia Villafañe

Claudia Villafañe festejó el pase de Argentina a semis con una foto viral de Diego Maradona. El comentario de Antonela Roccuzzo causó furor en Instagram.

Cruce histórico en redes por el Mundial 2026: la reacción de Antonela Roccuzzo al posteo viral de Claudia Villafañe

Cruce histórico en redes por el Mundial 2026: la reacción de Antonela Roccuzzo al posteo viral de Claudia Villafañe

Por Sitio Andino MuchoShow

El triunfo de la Selección argentina ante Suiza por 3 a 1 desató festejos en todo el país, pero las redes sociales fueron testigo de un cruce histórico y cargado de mística. Las plataformas estallaron por la interacción entre Claudia Villafañe y Antonela Roccuzzo, uniendo las eras de Maradona y Messi en pleno Mundial 2026.

"Hermosa mañana, ¿verdad?" y una edición con los colores de la patria

La publicación que originó el revuelo virtual fue realizada por Claudia Villafañe en su cuenta oficial de Instagram. La empresaria apeló al ingenio popular y compartió una icónica fotografía de archivo en la que aparece junto a Diego Armando Maradona luciendo su célebre tapado de piel. Sin embargo, para esta cita ecuménica, la prenda fue intervenida digitalmente con las franjas celestes y blancas de la bandera nacional.

Para coronar el posteo, que superó los 250.000 "me gusta" en cuestión de horas, Villafañe utilizó la histórica frase de Guillermo Francella que ya es un patrimonio del humor argentino: "Hermosa mañana, ¿verdad?". La caja de comentarios se llenó de interacciones de celebridades y fanáticos, pero el mensaje que paralizó a los usuarios fue el de la propia Antonela Roccuzzo. "Madame Messi" reaccionó de forma afectuosa dejando una serie de corazones celestes y blancos, un gesto que los hinchas interpretaron como un puente lleno de respeto y cariño entre las dos familias más emblemáticas del fútbol local.

¿Cómo vivió Antonela Roccuzzo la clasificación en los palcos de Kansas City?

Mientras su interacción se volvía viral en Instagram, la rosarina alentó activamente desde las tribunas del estadio en Estados Unidos. Roccuzzo asistió al encuentro decisivo junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— manteniendo de forma estricta una cábala inquebrantable que nació tras el traspié inicial en el debut de Qatar 2022: vestir la camiseta alternativa de color violeta con el número 10 en la espalda. La tradición de la indumentaria suplente, que ya los acompañó en la obtención de la Copa América 2024 y en el estreno frente a Argelia, volvió a funcionar como un amuleto de la suerte en otra jornada no apta para cardíacos.

Temas
Seguí leyendo

Cuenta regresiva en Gran Hermano: quiénes pueden irse y cuándo será la eliminación

El cine pierde a Sam Neill, el inolvidable Alan Grant de Jurassic Park

Video: así reaccionó la China Suárez al triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza

La foto que compartió la pareja de Alexis Mac Allister y que generó una ola de comentarios

Se relajó demasiado en Gran Hermano, las cámaras lo captaron y el video explotó

A horas de la gala, las encuestas dejaron a un jugador de Gran Hermano muy complicado

Gran Hermano: el emotivo mensaje que recibió Yipio de su novio en Congelados

El nuevo escenario de Gran Hermano: nueve jugadores quedaron bajo la mirada del público

Lee además
La Scaloneta volvió a hacer historia.

La increíble marca que rompió Argentina y que nunca se había dado en 96 años de Mundiales
La planificación busca responder al incremento de la actividad en espacios gastronómicos y recreativos

Más policias y controles en Mendoza por el partido de Argentina en 16avos
LO QUE SE LEE AHORA
Tristeza en el cine: murió el actor Sam Neill, el inolvidable protagonista de Jurassic Park

El cine pierde a Sam Neill, el inolvidable Alan Grant de Jurassic Park

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1362 del domingo 12 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1362 del domingo 12 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2436 y números ganadores del domingo 12 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2436 y números ganadores del domingo 12 de julio

El lugar donde ocurrió el trágico episodio. 

Choque, confusión y muerte en un camping de Cacheuta

Otro de los factores que incrementa la complejidad del operativo es el importante movimiento interno de aficionados

La histórica rivalidad que obligó a cambiar todo el operativo de seguridad para la semifinal en Atlanta

Aumento del boleto y refuerzo de controles en el transporte público de Mendoza.

Aumento del boleto y refuerzo de controles en el transporte público de Mendoza