Cruce histórico en redes por el Mundial 2026: la reacción de Antonela Roccuzzo al posteo viral de Claudia Villafañe

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Por Sitio Andino MuchoShow







El triunfo de la Selección argentina ante Suiza por 3 a 1 desató festejos en todo el país, pero las redes sociales fueron testigo de un cruce histórico y cargado de mística. Las plataformas estallaron por la interacción entre Claudia Villafañe y Antonela Roccuzzo, uniendo las eras de Maradona y Messi en pleno Mundial 2026.

"Hermosa mañana, ¿verdad?" y una edición con los colores de la patria La publicación que originó el revuelo virtual fue realizada por Claudia Villafañe en su cuenta oficial de Instagram. La empresaria apeló al ingenio popular y compartió una icónica fotografía de archivo en la que aparece junto a Diego Armando Maradona luciendo su célebre tapado de piel. Sin embargo, para esta cita ecuménica, la prenda fue intervenida digitalmente con las franjas celestes y blancas de la bandera nacional.

Para coronar el posteo, que superó los 250.000 "me gusta" en cuestión de horas, Villafañe utilizó la histórica frase de Guillermo Francella que ya es un patrimonio del humor argentino: "Hermosa mañana, ¿verdad?". La caja de comentarios se llenó de interacciones de celebridades y fanáticos, pero el mensaje que paralizó a los usuarios fue el de la propia Antonela Roccuzzo. "Madame Messi" reaccionó de forma afectuosa dejando una serie de corazones celestes y blancos, un gesto que los hinchas interpretaron como un puente lleno de respeto y cariño entre las dos familias más emblemáticas del fútbol local.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Villafane (@claudiavillafaneok) ¿Cómo vivió Antonela Roccuzzo la clasificación en los palcos de Kansas City? Mientras su interacción se volvía viral en Instagram, la rosarina alentó activamente desde las tribunas del estadio en Estados Unidos. Roccuzzo asistió al encuentro decisivo junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— manteniendo de forma estricta una cábala inquebrantable que nació tras el traspié inicial en el debut de Qatar 2022: vestir la camiseta alternativa de color violeta con el número 10 en la espalda. La tradición de la indumentaria suplente, que ya los acompañó en la obtención de la Copa América 2024 y en el estreno frente a Argelia, volvió a funcionar como un amuleto de la suerte en otra jornada no apta para cardíacos.

La Selección argentina de Lionel Scaloni ya dejó atrás los festejos virtuales y se enfoca en el histórico cruce de semifinales frente a Inglaterra, programado para el próximo miércoles 15 de julio. En las calles mendocinas y en cada hogar argentino, la ilusión se renueva.