3 de julio de 2026
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Sitio Andino
Seguridad

Cómo será el operativo de seguridad en Mendoza por el partido de Argentina en los 16avos del Mundial

El Ministerio de Seguridad provincial desplegará un operativo preventivo con efectivos adicionales en distintos puntos del territorio provincial. Los detalles.

La planificación busca responder al incremento de la actividad en espacios gastronómicos y recreativos

La planificación busca responder al incremento de la actividad en espacios gastronómicos y recreativos

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Este viernes a las 19, la Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La provincia de Mendoza se prepara para vivir el partido con emoción y alegría. Por este motivo, se desplegará un amplio operativo de seguridad.

Muchos mendocinos eligirán distintos puntos del territorio para disfrutar de una tarde cargada de fútbol. De esta manera, el Ministerio de Seguridad de Mendoza pondrá en marcha un operativo especial de prevención con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad en los principales puntos de encuentro donde se espera una importante convocatoria de hinchas.

Según informaron, participarán alrededor de 120 efectivos de refuerzo preventivo, sumado a aquellos que estarán trabajando en sus horarios correspondientes

El despliegue abarcará toda la provincia, aunque la mayor concentración de efectivos estará destinada a sectores donde tradicionalmente se reúnen vecinos, turistas y fanáticos para seguir este tipo de eventos deportivos. La estrategia contempla reforzar la presencia policial sin alterar los servicios preventivos habituales.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza pondrá en marcha un operativo especial de prevención.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza pondrá en marcha un operativo especial de prevención.

Dónde se concentrará el operativo

Según informaron desde la cartera de Seguridad, el despliegue incluirá recorridos y controles en el centro de la Ciudad de Mendoza, además de centros comerciales, bares y restaurantes que instalaron pantallas para transmitir el encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El director general de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, explicó que los refuerzos estarán focalizados en los espacios con mayor circulación de personas durante la jornada.

"Tenemos lugares emblemáticos como la calle Arístides, la avenida Sarmiento y la avenida San Martín, especialmente aquellos sectores donde hay restaurantes que han colocado pantallas para la transmisión de los partidos", indicó el funcionario.

El despliegue incluirá recorridos y controles en el centro de la Ciudad de Mendoza.

El despliegue incluirá recorridos y controles en el centro de la Ciudad de Mendoza.

Refuerzo preventivo sin modificar las guardias habituales

Calipo remarcó que el operativo fue diseñado para incrementar la capacidad preventiva sin afectar el esquema de seguridad cotidiano. Para ello, se incorporarán efectivos adicionales que reforzarán los sectores considerados estratégicos durante la disputa del partido.

Desde la Policía señalaron que la planificación busca responder al incremento de la actividad en espacios gastronómicos y recreativos, donde suele registrarse una alta concentración de público durante los compromisos de la Selección Argentina.

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