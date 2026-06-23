Godoy Cruz busca financiamiento y alianzas internacionales en la cumbre de CGLU

El Municipio de Godoy Cruz inició este martes su participación en la Asamblea Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 2026 , que se desarrolla en Marruecos y reúne a más de 3.000 alcaldes e intendentes de diferentes países .

Invitado especialmente por la organización, el Municipio busca fortalecer su participación en esquemas de financiamiento directo, intercambios técnicos y alianzas internacionales que puedan traducirse en mejoras para la calidad de vida de los vecinos.

Godoy Cruz es una de las cinco ciudades argentinas presentes en el encuentro organizado por CGLU , considerada una de las principales redes internacionales de gobiernos locales.

Durante la primera jornada, el intendente Diego Costarelli participó de la sesión denominada “Diálogo: Prevención de la violencia en la práctica” , un espacio coordinado por las redes Peace in Our Cities y Mercociudades. En su intervención, el jefe comunal presentó las políticas implementadas por Godoy Cruz para prevenir el delito y fortalecer la seguridad ciudadana mediante un abordaje integral .

“Tomamos la decisión de llevar adelante políticas muy fuertes que tienen que ver con un involucramiento directo en la prestación de seguridad, y lo hacemos con una mirada 360”, sostuvo Costarelli. El intendente también destacó la importancia de la representación del departamento en este encuentro internacional.

“Como una de las cinco ciudades argentinas presentes, tenemos mucho para aportar desde nuestra experiencia: políticas de prevención, tecnología aplicada a la seguridad y un trabajo sostenido para construir comunidades más seguras”, expresó.

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Qué implica la “mirada 360” de la seguridad

El eje central de la exposición fue la denominada “mirada 360” de la seguridad ciudadana, un enfoque según el cual las distintas áreas y políticas públicas de un gobierno local tienen una relación directa con la prevención del delito y la violencia.

Bajo esta perspectiva, la gestión no se limita a las tareas tradicionales de vigilancia y control, sino que también interviene sobre diferentes factores sociales y comunitarios relacionados con la seguridad.

En ese sentido, Costarelli destacó los programas vinculados con la salud pública, el deporte y la salud mental, considerados herramientas fundamentales para prevenir situaciones de violencia y construir comunidades más saludables y pacíficas.

Desde el Municipio señalaron que este enfoque supone asumir la seguridad como una política prioritaria y transversal, pese a los costos políticos y económicos que representa para los gobiernos locales involucrarse de manera directa en estas competencias.

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Políticas de cuidado y bienestar comunitario

Posteriormente, el intendente participó del panel de Mercociudades denominado “Territorios que cuidan, alianzas para políticas integrales”.

El espacio estuvo destinado al intercambio de experiencias sobre políticas de cuidado y al diseño de estrategias locales relacionadas con la salud comunitaria y el bienestar integral de la población.

Costarelli también formó parte de las deliberaciones de la Asamblea General de CGLU, desarrolladas dentro del Espacio Estatutario de la organización.

El rol regional e internacional de Godoy Cruz

La participación de Godoy Cruz en Marruecos también está relacionada con la postulación del Municipio para integrar el Consejo Mundial de CGLU y con su función de articulación dentro de América Latina.

Como coordinador del Grupo de Trabajo de Seguridad Ciudadana de Mercociudades, el departamento impulsó la convalidación de un acuerdo regional entre esa red y Peace in Our Cities.

La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre los gobiernos locales y potenciar la representación del municipalismo latinoamericano ante los organismos internacionales.

La agenda continuará este miércoles 24 de junio con la participación en la Asamblea de América Latina, donde se trabajará en la construcción de consensos programáticos para el Consejo Mundial. Luego, la delegación participará de las actividades del Foro de las Regiones de CGLU.