5 de agosto de 2026
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Teatro Plaza

"El hombre inesperado" se presenta en el Teatro Plaza: fecha, entradas y todos los detalles

La aclamada obra "El hombre inesperado" llega a Godoy Cruz con el protagonismo de Inés Estévez y Germán Palacios. Conocé cómo conseguir las entradas.

El hombre inesperado se presenta en el Teatro Plaza: fecha, entradas y todos los detalles

"El hombre inesperado" se presenta en el Teatro Plaza: fecha, entradas y todos los detalles

Foto: Gentileza
Para agendar: este próximo viernes 15 de agosto llega la nueva función.

Para agendar: este próximo viernes 15 de agosto llega la nueva función.

"El hombre inesperado" regresa a Mendoza: todo lo que tenés que saber

La historia transcurre en el vagón de un tren, donde dos desconocidos coinciden de manera inesperada. A través de sus pensamientos y silencios, ambos comienzan a construir un diálogo interior que poco a poco se transforma en un encuentro cargado de sensibilidad, humor, misterio y reflexiones sobre la vida.

Con el sello narrativo de Yasmina Reza, la obra propone un recorrido emocional en el que el espectador también forma parte del viaje, invitado a interpretar cuánto de lo que ocurre responde al azar y cuánto al destino.

La función se realizará el viernes 14 de agosto, a las 20.30, en el Teatro Plaza, de Godoy Cruz y será protagonizada por Inés Estévez y Germán Palacios, quienes además comparten la dirección de la obra.

El equipo creativo se completa con el vestuario de Romina Giangreco, la escenografía de Ariel Vaccaro, el diseño de iluminación de Ricardo Sica y el diseño sonoro, con música original, de Francisco Sicilia.

Las entradas ya se encuentran a la venta.

Las entradas ya se encuentran a la venta.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas ya se encuentran disponibles a la venta a través de EntradaWeb y los valores son los siguientes:

  • Platea Baja (filas 1 a 18): $50.000.
  • Platea Baja (filas 19 a 25): $48.000.
  • Platea Alta: $45.000.
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