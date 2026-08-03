El romance de Gimena Accardi y Seven Kayne: la tierna foto de la actriz para celebrar los 27 de su novio

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Por Sitio Andino MuchoShow







Gimena Accardi más enamorada que nunca. A través de un tierno video la actriz saludó públicamente a su novio Seven Kayne por su cumpleaños número 27. La actriz confirmó así su vibrante romance a través de Instagram, compartiendo una foto del músico junto a la frase: “Feliz cumple baby, que siempre tengas motivos para celebrar”.

El cariño virtual desató una catarata de comentarios positivos por parte de colegas y fanáticos en redes sociales. Por su parte, Seven Kayne agradeció los mensajes de cariño con un carrusel de fotos entre las que estaba una postal junto a Gimena Accardi, muy acaramelados disfrutando del show que Kanye West dio recientemente en Madrid.

¿Cómo nació la historia de amor entre la actriz y el cantante? El vínculo afectivo comenzó a gestarse tras la separación de Accardi y Nicolás Vázquez, luego de casi dos décadas juntos. Gimena coincidió con el músico —cuyo nombre real es Joaquín Cordovero— durante las grabaciones de TILF, una ficción en formato vertical producida por el canal de streaming OLGA. La química profesional y la tensión narrativa de la serie derivaron rápidamente en un acercamiento personal que mantuvieron en reserva durante los primeros meses.

¿Cuándo hicieron público el noviazgo en plataformas digitales? Aunque al principio vinculan sus apariciones al ámbito laboral, la pareja decidió dejar de ocultarse y blanquear la relación de forma progresiva ante sus seguidores:

Escapada a la costa: En abril confirmaron los rumores al compartir postales de un viaje juntos a la Costa Atlántica.

En abril confirmaron los rumores al compartir postales de un viaje juntos a la Costa Atlántica. Cena en Buenos Aires: En junio se mostraron tomados de la mano en un local gastronómico bajo la consigna "Directo al corazón".

En junio se mostraron tomados de la mano en un local gastronómico bajo la consigna "Directo al corazón". Viaje a Madrid: En el marco de los festejos de cumpleaños del artista, Seven Kayne publicó una foto juntos desde la tribuna del show de Kanye West en España. Gimena Accardi y Seven Kayne disfrutan a pleno de su relación. Entre proyectos compartidos, viajes y declaraciones en el mundo virtual, la actriz y el músico disfrutan de este nuevo presente enamorados y más consolidados que nunca.