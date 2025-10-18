La incómoda reacción de Gimena Accardi sobre Nicolás Vázquez y su nueva pareja

Gimena Accardi rompió el silencio y sembró dudas sobre Nicolás Vázquez Durante un evento, Yanina Latorre entrevistó a la actriz de 40 años y le consultó si alguna vez sospechó de un vínculo emocional entre Vázquez y Dai Fernández, quienes eran amigos y compañeros de trabajo. Accardi respondió que nunca creyó que existiera algo entre ellos y que, según su entender, el noviazgo habría comenzado recientemente.

Embed El lenguaje no verbal de Gimena Accardi



Más en https://t.co/ihC778sm2B pic.twitter.com/w6HBNUxaio — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 18, 2025 A partir de esa respuesta, Latorre y su panel analizaron los gestos de Accardi, quien movió la cabeza de forma sutil hacia los costados, en lo que pareció un gesto de negación. Esa actitud habría contrastado con sus declaraciones verbales.

De acuerdo con los estudios de lenguaje corporal, ese tipo de movimiento puede expresar incongruencia entre lo que se dice y lo que se siente. En este caso, mientras Accardi negaba sospechas con sus palabras, su lenguaje corporal habría transmitido cierta duda o incomodidad ante la situación.

En el resto de la entrevista, la actriz mantuvo un tono cordial y se mostró conciliadora respecto al nuevo romance de su expareja: “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai”. Además, destacó que mantiene un vínculo positivo con Nicolás Vázquez: “Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida... El amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso”. Fuente: NA