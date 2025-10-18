18 de octubre de 2025
{}
Lenguaje no verbal

La incómoda reacción de Gimena Accardi sobre Nicolás Vázquez y su nueva pareja

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre el nuevo romance de su expareja, con una respuesta que sorprendió por su falta de compostura.

Por Sitio Andino MuchoShow

Tras el final de una relación que duró 18 años, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez siguen caminos distintos en el plano personal. Sin embargo, la actriz rompió el silencio ante la prensa para referirse a la supuesta nueva pareja de Vázquez. Aunque aseguró que les desea lo mejor, un gesto no verbal generó sospechas por su aparente incongruencia.

Gimena Accardi rompió el silencio y sembró dudas sobre Nicolás Vázquez

Durante un evento, Yanina Latorre entrevistó a la actriz de 40 años y le consultó si alguna vez sospechó de un vínculo emocional entre Vázquez y Dai Fernández, quienes eran amigos y compañeros de trabajo. Accardi respondió que nunca creyó que existiera algo entre ellos y que, según su entender, el noviazgo habría comenzado recientemente.

A partir de esa respuesta, Latorre y su panel analizaron los gestos de Accardi, quien movió la cabeza de forma sutil hacia los costados, en lo que pareció un gesto de negación. Esa actitud habría contrastado con sus declaraciones verbales.

De acuerdo con los estudios de lenguaje corporal, ese tipo de movimiento puede expresar incongruencia entre lo que se dice y lo que se siente. En este caso, mientras Accardi negaba sospechas con sus palabras, su lenguaje corporal habría transmitido cierta duda o incomodidad ante la situación.

En el resto de la entrevista, la actriz mantuvo un tono cordial y se mostró conciliadora respecto al nuevo romance de su expareja: “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai. Además, destacó que mantiene un vínculo positivo con Nicolás Vázquez: “Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida... El amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso.

Fuente: NA

