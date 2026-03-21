21 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Andrea del Boca

Quién es la estrella de TV que podría reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano por salud, una estrella de la TV confirmó contactos con la producción del reality. ¿Será su reemplazo?

Quién es la estrella de televisión que podría reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano

Quién es la estrella de televisión que podría reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Hace unos días, Andrea del Boca debió abandonar Gran Hermano Generación Dorada 2026 por motivos de salud, lo que generó preocupación. En este contexto, una reconocida estrella de la televisión confirmó que mantiene contacto con la producción del reality. ¿Quién es?

¿Entra a la casa? Graciela Alfano confirmó contactos con Gran Hermano 2026

En un contexto marcado por la preocupación por la salud de Andrea del Boca, Graciela Alfano llamó la atención al contar que está en contacto con la producción de Gran Hermano frente a una posible incorporación a la casa.

Lee además
Sorpresa en Gran Hermano 2026: Andrea del Boca tuvo que salir y esto es lo que se sabe video

Qué le pasó a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 y por qué salió de la casa
Dolor en el rock: murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

Murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos, y el rock nacional está de luto

Yo soy creativa y no sé si van a aguantar eso. Lo que puedo decir es que ahí está la opción", expresó en diálogo con Intrusos (América TV) al referirse a su eventual ingreso al reality. En ese sentido, la exvedette también adelantó cómo encararía su participación si finalmente se suma al programa y sostuvo: “Mi cabeza no para y si le digo a mi representante que empiece a negociar es porque ya tengo ideas y porque me divierte. Si entro, es para hacer lo que sé: show y rating”.

Embed - GRACIELA ALFANO: "ME GUSTARÍA ENTRAR A LA CASA DE GH"

Respecto al impacto que generaron los rumores sobre su llegada, Alfano reaccionó con humor: “No puedo ni mirar el teléfono: tengo como 200 millones de notificaciones verdes. Evidentemente levantó mucha polvareda, porque ya se sabe cómo soy: cuando entro a un lugar, nadie queda quieto”.

Más adelante, la mediática hizo referencia a sus declaraciones anteriores, en las que había descartado formar parte del ciclo conducido por Santiago del Moro, y explicó por qué cambió de opinión: “Hace muy poco dije que una estrella jamás puede entrar a Gran Hermano porque no muestran su intimidad. Pero, como Groucho Marx, si no les gustan mis convicciones, tengo otras”.

Graciela Alfano
Graciela Alfano mantiene contactos con la producción de Gran Hermano 2026

Graciela Alfano mantiene contactos con la producción de Gran Hermano 2026

Finalmente, celebró su presencia vigente en los medios y reafirmó su disposición a integrarse al reality de Telefe: “Me hice tendencia otra vez. En esto me expongo y la verdad, no me importa, estoy más allá del bien y del mal. Tengo una mente muy abierta, muy actualizada”.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Esto hará Ian Lucas con su premio de MasterChef Celebrity 2025

Adiós a Chuck Norris: murió una de las grandes leyendas del cine y televisión

Ian Lucas triunfó en MasterChef Celebrity 2025: todos los detalles de la final

Todo del escandaloso despido de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani de Pop Radio

Homenaje de lujo a Tina Tunner en Mendoza

¿Quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso?

¿Te acordás de todos? Los ganadores de MasterChef Celebrity que hicieron historia

Escándalo en Gran Hermano: una jugada desató una sanción histórica nunca antes vista

LO QUE SE LEE AHORA
Lo que Ian Lucas hará con su premio de MasterChef Celebrity sorprendió a todos video

Esto hará Ian Lucas con su premio de MasterChef Celebrity 2025

Las Más Leídas

Parte de la cocaína incautada en el allanamiento en Guaymallén.

Importante secuestro de dinero y droga tras un allanamiento por narcotráfico en Guaymallén

Reabre el Paso Los Libertadores este sábado.

Reabrió el Paso a Chile este sábado tras el cierre preventivo del viernes: se espera un importante movimiento

Mendoza bajo alerta por el avance de la ciclogénesis que traerá lluvias severas y granizo

Nueve provincias en alerta por ciclogénesis y Mendoza entre las zonas afectadas

El acusado, Tomás Agustín Cornejo Yacante.

Dura condena por un sangriento homicidio en Maipú

Reinas de Vendimia: el cara a cara que revela complicidad, emoción y compromiso. video

Azul y Agustina, el íntimo cara a cara de las reinas