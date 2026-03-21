Quién es la estrella de TV que podría reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Quién es la estrella de televisión que podría reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano

Hace unos días, Andrea del Boca debió abandonar Gran Hermano Generación Dorada 2026 por motivos de salud, lo que generó preocupación. En este contexto, una reconocida estrella de la televisión confirmó que mantiene contacto con la producción del reality . ¿Quién es?

En un contexto marcado por la preocupación por la salud de Andrea del Boca, Graciela Alfano llamó la atención al contar que está en contacto con la producción de Gran Hermano frente a una posible incorporación a la casa .

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Qué le pasó a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 y por qué salió de la casa

“ Yo soy creativa y no sé si van a aguantar eso. Lo que puedo decir es que ahí está la opción ", expresó en diálogo con Intrusos (América TV) al referirse a su eventual ingreso al reality. En ese sentido, la exvedette también adelantó cómo encararía su participación si finalmente se suma al programa y sostuvo: “ Mi cabeza no para y si le digo a mi representante que empiece a negociar es porque ya tengo ideas y porque me divierte. Si entro, es para hacer lo que sé: show y rating ”.

Respecto al impacto que generaron los rumores sobre su llegada, Alfano reaccionó con humor: “ No puedo ni mirar el teléfono: tengo como 200 millones de notificaciones verdes. Evidentemente levantó mucha polvareda , porque ya se sabe cómo soy: cuando entro a un lugar, nadie queda quieto”.

Más adelante, la mediática hizo referencia a sus declaraciones anteriores, en las que había descartado formar parte del ciclo conducido por Santiago del Moro, y explicó por qué cambió de opinión: “Hace muy poco dije que una estrella jamás puede entrar a Gran Hermano porque no muestran su intimidad. Pero, como Groucho Marx, si no les gustan mis convicciones, tengo otras”.

Graciela Alfano Graciela Alfano mantiene contactos con la producción de Gran Hermano 2026

Finalmente, celebró su presencia vigente en los medios y reafirmó su disposición a integrarse al reality de Telefe: “Me hice tendencia otra vez. En esto me expongo y la verdad, no me importa, estoy más allá del bien y del mal. Tengo una mente muy abierta, muy actualizada”.

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